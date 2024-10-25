Класико на «Бернабеу»🔥: жара не только на поле, но и на трибунах – оцениваем самых горячих болельщиц игроков😍

Уже завтра состоится главный матч чемпионата Испании – Класико. «Реал Мадрид» принимает «Барселону» в Вальдебебас в 11-м туре Ла Лиги. Каталонцы приедут в Мадрид в качестве лидеров турнирной таблицы, если команда Карло Анчелотти их обыграет, то количество очков станет равным.

В таком принципиальном матче игрокам обеих команд потребуется поддержка самых близких, а именно их прекрасных вторых половинок.

Давайте посмотрим, кого нам ждать на трибунах «Сантьяго Бернабеу».

Анастасия поддержит мужа Андрея Лунина, который заменит травмированного Тибо Куртуа в воротах «Реала».

Таина Кастро будет болеть за Эдера Милитао.

За нового героя «Барселоны» Рафинью болеет прекрасная Наталия.

Главного бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовски поддерживает супруга Анна.

Переживать за Эндрика будет роскошная Габриэеле.

Мина Бонино болеет за мужа - Феде Вальверде.

Дани Ольмо поддержит девушка Лаура.

А Фрекни де Йонга поддержит супруга Микки.