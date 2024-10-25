Что будет в матче «Локо» – «Зенит»? И кого брать в фэнтези РПЛ

Дедлайн – 14:00 мск в субботу.

Разбираем пики на 13-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

Есть ли смысл брать игроков махачкалинского «Динамо»? Хотя бы на лавку

Четыре из шести матчей до новогоднего перерыва домашние, из тяжелых соперников только «Зенит».

Pro100Whisky, 25-е место

Денис выступает за h2h-клуб allenatore из Дивизиона 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– Что тут сказать? Если есть свободный трансфер, то можно добрать Идара Шумахова. У этого центрального защитника за 12 матчей 1+1. Если нравится больше фланговый защитник, то лучше взять Валентина Пальцева. Но решать вам, так как Пальцев стоит 5,5, а Шумахов всего 5. Если говорить насчет меня, то это маловероятный вариант на ближайшие туры, а вот дальше посмотрим.

Gumball300 , 33-е место

Руслан – игрок h2h-клуба «Сборная Фантазевича», выступающего в Дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– На два тура точно нет: «Акрон» атакующая команда, как и «Зенит». Точно пропустят. Под «Пари НН» и «Факел» можно защитника взять. Мой выбор – «Акрон».

Leonardo3256, 1510-е место

Евгений – игрок h2h-клуба «Эспирето», ведущего борьбу за медали дивизиона Премьер-лига h2h-чемпионата РПЛ.

– В Махачкале можно забыть про вкладки «полузащитники» и «нападающие», но рассмотреть оборону точно стоит, особенно если у вас уже заняты оба слота ЦСКА и нужен защитник на тур. Максима Осипенко я котирую чуть выше за счет атакующего потенциала и добирал бы его приоритетнее, здесь уже каждый сам решает в кого больше верит.

По персоналиям все просто: Давида Волка представлять не нужно, из защитников Шумахов – стоит 5 и принял участие в двух из пяти голов команды в чемпионате.

«Зенит» vs «Локомотив» – кого из этой игры оставить?

У многих по два игрока из каждой команды.

Pro100Whisky: Оставлять защитников обеих команд очень рискованно. В этом случае хотя бы одного стоит убрать через замену, в идеале отказаться от обоих. В атаке рассмотрел бы Матео Кассьерру или Лусиано Гонду, так как оба в прошлом матче забили по одному мячу. Но Гонду дешевле. Со стороны «Локомотива» ничего не меняется: Алексей Батраков – да, Дмитрий Воробьев – под вопросом. Можно рискнуть, убрать защитника и взять уже Воробьева.

Gumball300: Оставлять всех. Дальше хорошие календари. Можно рискнуть и взять Андрея Мостового из «Зенита» вместо Дугласа Сантоса.

Leonardo3256: Илья Самошников получил четвертую желтую в игре с «Химками», чем сильно облегчил выбор на этот тур. Я бы оставлял атаку «Зенита» в любом сочетании, как и Алексея Батракова у «Локомотива». Чуть сложнее с защитой питерцев – если замены позволяют, можно протащить их через лавку, но Дугласа Сантоса не ошибка ставить даже в таком матче.

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Кого выбрать капитаном?

В этом туре изобилие адекватных вариантов.

Pro100Whisky: Кого же кэпить в этом туре? Эсекиэль Барко, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Иван Обляков, Роналдо. На самом деле, можно кэпнуть любого из этого списка и попасть в рандом, но у каждого есть свои минусы.

Барко – два тура не забивает, но впереди гостевая игра против «Пари НН»; Обляков так, вообще, шесть туров молчит; а «Ростов» всем клубом не забивает с игры уже пять туров подряд;

Сперцян в тени Кордобы уже три матча кряду, да и Кордоба не забил в матче со «Спартаком», чем был очень недоволен. У него будет дополнительная мотивация забить «Крыльям Советов», которые летят в крутое пике. Выбирать вам, читатели, но я все же склоняюсь больше к выбору Барко/Кордоба.

PS: очень жаль, что до сих пор Максим Глушенков травмирован, так бы он был маст-кэп!

Gumball300: Тут выбор большой. И Джон Кордоба, и Константин Тюкавин, и Иван Обляков. Но мой выбор – Фабиан Бальбуэна.

Leonardo3256: Это один из тех туров, в котором есть полная свобода на выбор капитана и за счет этого можно отыграть много позиций. Я не хочу лезть в «Спартак» в той форме, в которой они находятся сейчас, хотя Эсекиэль Барко, безусловно, одна из опций, и не рассматриваю для капитанства матч «Зенит» – «Локомотив». Поэтому два лучших варианта для меня – Обляков и Кордоба, где-то рядом с ними находится Тюкавин.

Дедлайн 13-го тура – 26 октября (пятница) в 14:00. Его откроет матч «Динамо» Махачкала – «Акрон».

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Вильф, Владимир Астапкович