Роналду бросил вызов «Барсе» перед одним из Класико - воспоминаем, что из этого вышло😳😝

Уже завтра состоится главное противостояние в Ла Лиге и одно из главных в европейском футболе. «Реал Мадрид» примет «Барселону» на «Бернабеу», чтобы сыграть Класико.

Этот матч исторически будоражил умы болельщиков, но апогей пришелся на противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Болельщики «сине-гранатовых» хорошо помнят, а «сливочные» пытаются забыть, как Криштиану еще в 2010 году бросил вызов «Барсе», предложив попытаться обыграть его «Реал» со счетом 8:0, как до этого «Альмерю» в Ла Лиге.

На тот момент португалец оформил хет-трик в ворота «Атлетика», увеличив свой голевой актив до 14, и на один мяч обошел Лео Месси.

Аргентинец тоже отметился хет-триком в матче с «Альмерией», но Криштиану это не впечатлило.

«Победа 8:0 ничего не значит. Посмотрим, смогут ли они нам забить 8 голов», - сказал Роналду испанскому ТВ.

Непобежденный на тот момент «Мадрид» встретился с «Барсой» 29 ноября, опережая их на одно очко в чемпионате. В итоге команда Пепа Гвардиолы, конечно, не смогла забить 8 голов «Реалу»…но забила 5! Отличились Давид Вилья (дважды), Хави, Педро Родригес и Суарес Хеффрен.

На сегодняшний день команда Ханси Флика подходит к Класико в статусе лидеров чемпионата Испании. «Мадрид» Анчелотти отстает от каталонцев на 3 очка.

Каким будет результат предстоящего матча? Пишите в комментариях.