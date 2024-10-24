🔥 «Может играть на нескольких позициях, включая тренера». «Арсенал» интересуется нападающим «Барсы». Реакция каталонских фанатов удивила 😳
Интересный инсайд от TBR Football.
Издание сообщает, что «Арсенал» входит в число клубов Премьер-лиги, заинтересованных в подписании контракта с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом.
Сумма предполагаемого трансфера неизвестна, но, судя по данным Transfermarkt, игрок обойдется покупателю примерно в €30 млн.
А вот реакция каталонских фанатов довольно неожиданная.
💭 «Он действительно хороший нападающий и вратарь. Может играть на нескольких позициях, включая тренера. Только заберите его».
💭 «Неужели он кому-то нужен?»
💭 «Мы можем отдать его им бесплатно»
💭 «Канониры» любят средних игроков».
💭 «Зачем им это надо?»
💭 «Арсенал» - не лучшее место для него».
Можно и отдать думаю, если бы столько матчей в старте выпускали Фати, он и то больше пользы принёс бы!