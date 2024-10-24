🔥 «Может играть на нескольких позициях, включая тренера». «Арсенал» интересуется нападающим «Барсы». Реакция каталонских фанатов удивила 😳

Интересный инсайд от TBR Football.

Издание сообщает, что «Арсенал» входит в число клубов Премьер-лиги, заинтересованных в подписании контракта с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом.

Сумма предполагаемого трансфера неизвестна, но, судя по данным Transfermarkt, игрок обойдется покупателю примерно в €30 млн.

А вот реакция каталонских фанатов довольно неожиданная.

💭 «Он действительно хороший нападающий и вратарь. Может играть на нескольких позициях, включая тренера. Только заберите его».

💭 «Неужели он кому-то нужен?»

💭 «Мы можем отдать его им бесплатно»

💭 «Канониры» любят средних игроков».

💭 «Зачем им это надо?»

💭 «Арсенал» - не лучшее место для него».