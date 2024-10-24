🎥На видео показали, как создается тот самый «Золотой мяч». Фанатов сильно удивил один момент

Уже в ближайший понедельник очередной «Золотой мяч» найдет владельца. В парижском театре «Шатле» вручат самую главную индивидуальную футбольную награду.

Среди фаворитов – Винисиус Жуниор, Родри, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Но по инсайдерской информации, заберет трофей бразильский вингер «Мадрида».

В преддверии церемонии поклонники удивились видео того, как происходит производство «Золотого мяча». На опубликованных кадрах видно, как собирают трофей, и оказывается, что верхняя его часть абсолютно полая.

🎙«Никогда не думал, что он полый внутри, но это вполне логично. Определенно, что если бы выиграл его и держал в руках, то испытывал бы совсем иные чувства».

🎙«Да, я всегда думал, что это тяжелый твердый шар».

🎙«С ума сойти, когда видишь, как его на самом деле делают, это так странно. Вроде такой престижный предмет, а сделан именно так».

🎙«Никогда не думал, что он полый внутри».

А вы знали, что мяч у «Золотого мяча» внутри пустой? Пишите в комментариях.