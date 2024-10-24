«Винисиус умри». Болельщикам «Барселоны» не дает покоя звезда «Реала» даже перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией»

Каталонские болельщики снова попали в заголовки по неправильным причинам: в социальных сетях появились видео, на которых часть болельщиков «Барселоны» выкрикивает «умри Винисиус» («Vinícius muérete») перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Такие же скандирования можно было услышать в прошлом сезоне возле стадиона в Неаполе перед матчем с местной командой.

Забив хет-трик в ворота «Боруссии», Винисиус вместе с «Мадридом» готовится принять «Барселону» в субботу в первом Класико сезона.