Недвижимость, машины, часы и роскошный отдых: на что тратит деньги Пеп Гвардиола💸

Пеп Гвардиола считается не только одним из лучших тренеров в мире, но и одним из самых стильных.

Этот каталонец шесть раз приводил «Манчестер Сити» к титулу Премьер-лиги. Он также трижды выигрывал Лигу чемпионов — дважды с «Барселоной» и один раз с английским клубом.

Контракт Пепа и «Сити» истекает летом, многие считают, что он продлит его. Для Гвардиолы это может означать увеличение зарплаты, которая сейчас составляет 20 миллионов фунтов в год.

Эта астрономическая сумма позволяет Гвардиоле, чье состояние оценивается примерно в 100 миллионов фунтов, вести роскошный образ жизни.

Вот на что Пеп тратит свои средства.

Недвижимость

В 2017 году Гвардиола начал карьеру в английском футболе, и ему нужно было найти базу, где он мог бы обосноваться. Он решил купить стильную квартиру в Manchester's City Suites за 2,7 миллиона фунтов вместо того, чтобы покупать зеленый особняк где-нибудь в пригороде.

Дом, который выбрал Пеп, является самым желанным местом проживания в городе и находится рядом с множеством дизайнерских магазинов, элитных ресторанов и винных баров.

Удобства включают 18-метровый крытый спа-бассейн, изысканный спа-салон и сауну, а также круглосуточный тренажерный зал. Считается, что жилье Пепа находится в частной части здания и занимает два этажа.

Портфолио недвижимости Пепа также включает в себя особняк площадью 8000 кв.м в одном из самых желанных районов Барселоны, который обошелся ему в 8,5 млн фунтов в 2021 году.

Часы

Пеп любит люксовый часовой бренд Richard Mille .

У него в коллекции есть: RM 27-01 Tourbillon Rafael Nadal стоимостью в 600 000 фунтов, RM 022 Tourbillon Aerodyne за 455 000 фунтов, RM 010 «Manchester City» за 75 000 фунтов стерлингов, RM 004 All Gray, которые стоят более 150 000 фунтов, и RM67-02 с ценником в 230 000 фунтов.

Отдых

Семейная жизнь очень важна для Пепа, особенно когда дело касается расслабления после напряженного футбольного сезона.

Летом он берет свою жену Кристину и детей Марию, Мариуса и Валентину на роскошные каникулы.

В 2023 году семья Гвардиолы наслаждалась удивительным отдыхом в Египте — они посетили Каир и Луксор, а также Сфинкса и Великую пирамиду Гизы.

Пеп встретил свою жену, когда ему было 18 лет, в модном магазине ее семьи. Тогда он был звездой молодежной команды Барселоны и примерял одежду, когда они встретились взглядами.

К алтарю Пеп и Кристина пошли в 2014 году.

Машины

Неудивительно, что у Гвардиолы впечатляющая коллекция автомобилей.

У Пепа есть серебристый Bentley, GTX700 за 200 000 фунтов, Range Rover за 150 000 фунтов, черный Mercedes GLE за 80 000 фунтов и Mini Cooper за 30 000 фунтов стерлингов.

Bentley GTX 700

Совсем недавно его видели в Nissan Leaf стоимостью скромные 30 000 фунтов стерлингов.

Мода

Пеп большой любитель стильных вещей. Его часто видят в трикотаже от Herno и CP Company.

кардиган Herno, 1200 фунтов

Джемпер CP Company от 250 фунтов

По части моды Гвардиола прислушивается к своей жене Криcтине:

«Моя жена лучшая в мире во многих вещах, но особенно в моде. Поэтому она обычно говорит мне: не надевай это или не носи то, я прислушиваюсь к ней. Я достаточно умен, чтобы следовать советам тех, кто разбирается в чем-то лучше меня, а ее советы хороши».