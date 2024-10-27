14 голов за сборную – мировой рекорд! Новый Холанд в Таджикистане U-17

Присмотритесь к Мухаммаду Назриеву.

История недели, которую вы могли пропустить: молодежная сборная Таджикистана уничтожила Гуам в отборе на Кубок Азии U-17 – 33:0! Причем вели в 17 мячей уже к перерыву.

Герой – 16-летний полузащитник Мухаммад Назриев c 14 голами. Да-да, ни одна цифра не лишняя.

Столько в одном матче еще не забивал никто.

4 гола до перерыва – и еще 10 после! Уже был самым полезным игроком на молодежном Кубке Азии

Назриев вышел в старте и начал без разгона: забил на 5-й, 12-й, 22-й, 38-й, 49-й, 50-й, 55-й, 58-й, 66-й, 67-й, 73-й, 76-й, 82-й и 83-й минутах. Не запутались?

Почти половина голов команды! Затмил других авторов, в том числе Назрулло Ашурализоду с шестью мячей.

Про карьеру игрока, в том числе в сборной, известно не так много, но его профиль на трансфермаркте теперь выглядит красиво.

Другой матч в статистике – августовский с Ираном, тогда в основное время сыграли 1:1 и проиграли 3:5 по пенальти. Хотя в реальности у него, конечно, больше игр за команду до 17 лет: как минимум ездил на Кубок Азии U-17 в 2023-м, выиграл турнир и с тремя голами стал самым полезным игроком.

В других возрастах статистика скромнее: 1 гол в 6 матчах за Таджикистан U-16, один матч без голов в команде до 15 лет.

Мухаммад Назриев играет в дубле «Истиклола» из Душанбе, теперь явно стал ближе к основе. И к поездке на второй молодежный Кубок Азии – в апреле 2025-го в Саудовской Аравии.

14 голов в матче сборных – мировой рекорд

Мухаммад Назриев вошел в историю.

До этого лидером был австралиец Арчи Томпсон с 13 голами Американскому Самоа. Австралия тогда победила 31:0 – это еще и самая крупная победа в официальном матче за историю сборных. Теперь Мухаммад Назриев и Таджикистан U-17 обновили оба рекорда.

Если считать неофициальные матчи, бывали и более уверенные победы – в 2015-м Вануату обыграл Микронезию 46:0 на Тихоокеанских играх среди команд до 23 лет. Впрочем, в зачет это не пошло: ФИФА не признала, крупнейшим все-таки считают результат Австралии.

Ждем подтверждения по Таджикистану.

5 лет назад Холанд почти так же блистал в молодежке. Забил 9 Гондурасу

Вы наверняка помните тот блеск от еще не мировой звезды Эрлинга Холанда. Все случилось в группе ЧМ-2019 для команд до 20 лет.

В финальном туре играли Норвегия и Гондурас. Обе команды не набрали очков в первых турах (против Уругвая и Новой Зеландии), но одна из них все еще могла попасть в число лучших третьих команд (четыре из шести). И Норвегия победила 12:0!

Почти все забил Эрлинг Холанд – девять мячей. Причем покер сделал уже к перерыву. Вот официальный обзор разгрома от ФИФА – все 12 голов уместили в две минуты.

Игрокам из Гондураса было не слишком комфортно – пару человек ушли раньше, получив красные карточки. А Норвегия и Эрлинг побили два рекорда: самая крупная победа в истории турнира, личный рекорд результативности на молодежных ЧМ (Холанд побил рекорд бразильца Адаилтона из 1997-го, было шесть голов Южной Корее). Еще Эрлинг за один матч стал лучшим бомбардиром турнира, больше никто не забил даже пяти мячей.

Правда, суперразгром не помог выйти в плей-офф: норвежцы остались худшими с третьих мест. Но главное – мы узнали и запомнили Холанда.

Парень из Норвегии забил 9 голов в одном матче на молодежном ЧМ. Осенью он сыграет в ЛЧ

Фото: x.com/CAFAssociation ; Wojciech Szubartowski, via www.imago-images.de/Global Look Press