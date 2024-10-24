«Барса» разгромила «Баварию», но немцы боролись: смотрим символический состав из игроков обеих команд после матча

Вчера вечером «Барселона» дома разгромила «Баварию» (4:1) в третьем туре Лиги чемпионов.

Рафинья провел свой 100-й матч за каталонский клуб и отметил юбилей наилучшим образом – забил уже на первой минуте игры. Харри Кейн сравнял счет на 18-й минуте, но этот гол стал первым и последним для немцев в прошедшей игре. Далее забивали только «сине-гранатовые»: Левандовски и еще дважды герой вечера Рафинья.

Несмотря на ужасающий для «Баварии» результат нельзя сказать, что немцы не боролись. Вы только посмотрите на карту действий Харри Кейна с мячом – он был просто везде.

Но все решил Рафинья. В этом сезоне он просто блистает в Каталонии. Ханси Флик подчеркивает, что дает бразильцу свободу. Удобный вертикальный стиль «Барсы» помог Рафинье набрать убойную форму, но индивидуальный уровень и интеллект заслуживают не меньше комплиментов.

Специализированный порта Score90 назвал символический состав «Барселоны» и «Баварии» после прошедшего матча.

Как вам такая расстановка? Нужно ли кого-то заменить? Пишите в комментариях.