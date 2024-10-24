😱 У французских клубов лишь два поражения за 12 матчей ЛЧ. Ну и кто теперь лига фермеров? 👨‍🌾

Подошел к концу третий тур обновленной Лиги чемпионов. И вот любопытный факт: представители французской Лиги 1 проиграли лишь два матча из 12.

Репутация чемпионата Франции давно страдает из-за отсутствия топ-клубов (помимо «ПСЖ»), малого количества звезд и просто слабого пиара. Что скажете теперь?

«Монако» переиграл «Барселону» и «Црвену».

«Лилль» полностью подчинил Мадрид.

«ПСЖ» опять гадкий утенок, но не безнадежный.

«Брест» продолжает творить чудеса.

Как вам такое?