😱 У французских клубов лишь два поражения за 12 матчей ЛЧ. Ну и кто теперь лига фермеров? 👨🌾
Подошел к концу третий тур обновленной Лиги чемпионов. И вот любопытный факт: представители французской Лиги 1 проиграли лишь два матча из 12.
Репутация чемпионата Франции давно страдает из-за отсутствия топ-клубов (помимо «ПСЖ»), малого количества звезд и просто слабого пиара. Что скажете теперь?
«Монако» переиграл «Барселону» и «Црвену».
«Лилль» полностью подчинил Мадрид.
«ПСЖ» опять гадкий утенок, но не безнадежный.
«Брест» продолжает творить чудеса.
Как вам такое?