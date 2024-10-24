Клуб из Молдовы отбил 6 годовых бюджетов в еврокубках. Зарплаты его игроков удивят

Назвались в честь нефти.

«Петрокуб» – один из беднейших клубов еврокубковой осени:

● бюджет – 650 тысяч евро, или 70 млн рублей; (у курского «Авангарда» из Второй лиги – 105 млн рублей, у ивановского «Текстильщика» – 186 млн);

● игроки зарабатывают 1000-1300 евро в месяц (меньше, чем в любой команде Первой российской лиги);

● домашние матчи чемпионата проводят на стадионе с таким видом.

Скромные возможности не помешали «Петрокубу» выиграть чемпионат Молдовы, прервав 8-летнюю гегемонию «Шерифа», и выйти в групповой этап Лиги Конференций. Там клуб уже заработал 4 млн евро – шесть годовых бюджетов. Каждая победа принесет дополнительные 500 тысяч.

Как это стало возможным?

«Петрокуб» создали три друга, назвав в честь нефти и себя. Один из них дважды снимал клуб с чемпионата

«Петрокуб» появился в 1999-м. Первая часть названия происходит от слова «нефть» (petrol), вторая – первые буквы фамилий основателей: Михаила Крэчуна, Михаила Усатого и Александра Бонтаря.

Приятели начинали с нефти, до сих пор владеют сетью заправок Petrocub и долями в других компаниях – от грузоперевозок до производства черепицы.

Но если Крэчуна и Бонтаря знают как бизнесменов (второго еще и политиком), Усатый ассоциируется с футболом. Он руководит «Петрокубом» с основания.

«В середине 90-х ко мне обратились ребята из сельской команды. Сказали, что колхоз, содержавший ее с советских времен, прекращает финансирование, и попросили помочь не умереть. К тому времени я уже занимался бизнесом, имел кое-какой капитал. Подумал: почему бы и нет?» – рассказывал Усатый про приход в футбол.

Сначала партнеры спонсировали сельскую команду «Спикул» («Колос»), затем создали юрлицо с новым названием и зарегистрировали на себя.

Сейчас «Петрокуб» играет в Хынчешты – 12-тысячном городе в получасе от Кишинева. В советское время и первые годы при новых инвесторах «Спикул»/«Петрокуб» представлял Сарата-Галбенэ – родное село Усатого.

«Не знаю почему, но в Сарате футбол любят с давних времен. Это село какое-то футбольно-волшебное, – говорил босс «Петрокуба». – Еще при СССР команда умудрилась выйти в финальную пульку «Кожаного мяча» и поехала в Армению. Представляешь, сколько там сотен тысяч подростков играло со всего Союза? А тут сельские пацаны заняли 12-е место».

Заметка о поездке на «Кожаный мяч» сохранилась в архиве «Советского спорта». 20 августа 1985 года прямо под обзором Высшей лиги газета опубликовала статью «Пеле с Садовой улицы» – о 12-летнем Васе Аржите из Сарата-Галбенэ, который настолько поразил техникой, что после матча возвращался в казанское общежитие на персональных «Жигулях» инспектора ГАИ.

После обретения независимости в Молдове массово появлялись частные клубы и также стремительно исчезали. Показательный пример – кишиневский «Бешикташ», который получил лицензию от стамбульского офиса, но недоиграл единственный сезон.

Усатый начинал постепенно. Три сезона во втором дивизионе, выход в главную лигу, переезд из села в город: «Помню 2002 год, первый сезон в Национальной Дивизии – у нас даже не было бутс. В составе только один легионер, и то его так называли, потому что он из другого города. Тогда легионерами для нас считались все, кто был не из нашего села или района. Он получал самую высокую зарплату – 400 долларов, остальные – по 200 долларов».

Первый сезон в элите «Петрокуб» закончил пятым и готовился к Кубку Интертото. Конкурента, четвертую команду Молдовы, забанил УЕФА: приближенный ее президента размахивал пистолетом во время еврокубкового матча. Внезапно у команды сменился собственник, бан сняли, «Петрокуб» пролетел мимо Европы.

«Не представляешь, как это обидно. За попадание в Кубок Интертото нам должны были дать почти 100 тысяч долларов. Ребята ждали премии − и тут такое», – вспоминал Усатый.

Следующий сезон «Петрокуб» начал с 14 поражений подряд и не вышел на весеннюю часть чемпионата. Усатый говорит, что ликвидировал клуб из-за предвзятого судейства в матче с «Шерифом»: «Судья просто отбил желание дальше вкладывать деньги в футбол».

Бизнесмен занялся детьми: строил поля, открыл школу, набрал сельских детей. В 2003-м его уговорили заявиться в третий дивизион и играть молодежью. Он согласился, поднялся на лигу выше. После четвертого места получил оффер в элиту вне очереди, но внезапно снова всех разогнал : «Федерация предложила нам зайти в вышку вместо обанкротившихся. Я открыто сказал, что так не делается: вам нужно четное количество команд в вышке, а нас хотите использовать как прокладку. Я опять разочаровался».

В 2013-м Усатый в третий раз перезапустил клуб: как и до этого, начал с подземелья и за два года прорвался в вышку.

Владелец ежегодно вкладывал 300к евро. Недавно позвал африканских инвесторов, но быстро выгнал

От нового выхода в элиту Усатый не отказался, хотя несколько раз был на грани.

«Наши футболисты, получая по две тысячи леев в месяц, самоотверженно сражаются за победу, а судьи делают все, чтобы лишить нас положительного результата. Завтра команда получит расчет. Говорю всем до свидания!» – угрожал он в 2015-м.

Через год его игроки покинули поле во время матча. Они вели 1:0, второй гол не засчитали. Тогда к полю подошел босс и потребовал уйти в раздевалку – шла 57-я минута. «Петрокубу» присудили техническое поражение 0:3 и оштрафовали на 3 тысячи евро.

В 2021-м Усатый и его сын Николай (до 2022 года – президент клуба) прервали матч на 39-й минуте: вышли на поле, чтобы поговорить с игроками. Разговор длился четыре минуты, штраф составил 1500 евро.

Несмотря на эмоциональный стиль управления Усатого, «Петрокуб» идет только вверх: три подряд бронзы – три подряд серебра – чемпионство. Похожий прогресс и в Европе: вылетели сразу – прошли два раунда – прошли три раунда – попали в группу.

Каждое попадание в еврокубки приносит 150 тысяч евро. Проход одного раунда – 350 тысяч евро, половина годового оборота. Разницу покрывает семья владельца. «Я уступлю место президента любому, кто готов инвестировать 200-350 тысяч евро в год. Пожалуйста, приходите, занимайте этот пост», – говорил Усатый-младший в 2022 году.

По его словам, бюджет «Петрокуба» – 650 тысяч евро (у «Шерифа » – около 6 млн, у «Зимбру» – 1 млн), из них 450 тысяч уходит на зарплаты. Средний заработок – 1,3 тысячи евро, премия за чемпионство в 2024-м – 2-3 тысячи.

Бонусы платят в том числе за еврокубки. Например, в 2022-м команде и персоналу перечислили 75 тысяч евро за проход двух раундов Лиги Конференций. Сумму заранее анонсировал президент – и мотивация сработала. «Петрокуб» внес соперника из Албании – 4:1.

«Я не олигарх, мне не так легко даются деньги, которые я зарабатываю в семейном бизнесе», – говорил про себя Усатый-старший.

В апреле 2024-го он объявил о появлении в клубе нового инвестора – Нана Яу из Ганы. Тот занял должность президента, привел несколько африканских игроков, но уже летом стороны разошлись. Молдавские медиа писали , что ганец не выполнил финансовых обязательств: за несколько месяцев оплатил только заявку привезенных легионеров (5 тысяч евро за футболиста).

Три футболиста из Ганы все еще числятся в заявке, но почти не выходят на поле. Они и бразилец Матеус (тоже не играет) – единственные без молдавского паспорта. Этим «Петрокуб» разительно отличается от «Шерифа». За Тирасполь в еврокубках выходило ноль молдаван, за Хынчешты – 11 в стартовом составе. Тренер тоже местный: Андрей Мартин много лет ассистировал Доринелу Мунтяну (в том числе в «Мордовии» и «Кубани»), в августе 2023-го принял клуб как главный тренер и сделал его чемпионом.

В начале 2000-х за «Петрокуб» играли только жители района, сейчас – футболисты из разных частей Молдовы. Но, как и раньше, владелец поддерживает школу: содержит восемь детских команд.

«В отличие от других футбольных школ, деньги с родителей мы не собираем. И по 200 евро на приобретение формы не требуем. Когда я только начинал, в первую очередь думал о детях. Что делать ребенку в селе, чем заниматься? Раньше не было ни интернета, ни других развлечений. Пацаны должны быть при деле, иначе в 13-14 лет они начнут бухать или еще хуже − подсядут на наркоту», – объяснял Усатый.

У клуба есть проблемы, но деньги УЕФА – шанс их исправить

Если выше показалось, что «Петрокуб» – пример идеального частного клуба, это не так.

У чемпиона Молдовы много проблем. Например, нет сайта (только соцсети), невеликая посещаемость (800 человек даже в чемпионский сезон при бесплатных билетах), ноль исходящих трансферов за деньги (если не считать двоих за 30 тысяч евро) и стадион, который не соответствует еврокубкам. Международные матчи клуб играет в Кишиневе, арендуя арену «Зимбру» за 15 тысяч евро.

«Мы много лет думали о том, чтобы нашу площадку одобрила УЕФА. Но мы не можем сделать все сразу: платить зарплаты, отчисления в госбюджет, ремонтировать стадион. Вы знаете, какие реалии в Молдове», – говорил Усатый.

Возможно, 4 млн евро от еврокубков он потратит на модернизацию. Ввязываться в гонку с «Шерифом» в любом случае бесполезно (бюджетах меньше в 10 раз), а результат для владельца вторичен:

«В футболе всегда смотрят на результат. Но для меня он не играет особой роли. Куда важнее другие вещи, социальные. Назови мне еще хоть одно такое маленькое село, где есть стадион, три поля и самое главное – восемь детских полноценных футбольных команд?

Необходимо развивать детский и юношеский футбол, поскольку без корней и ствола кроны не бывает. Да и красивая прочная крыша, без укладки фундамента и возведения стен, не станет венцом здания, а останется всего лишь навесом.

Для меня это куда более важные достижения, чем места в таблице или игры в еврокубках».

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