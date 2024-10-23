«Он помнит!» Винисиус полностью скопировал Роналду – а Васкес сделал перфоманс максимально красивым

Винисиус никогда не скрывал, что его кумир – Криштиану Роналду. Бразилец во многом подражал португальцу, а вчерашний вечер был полон неслучайных совпадений.

Винисиус оформил первый хет-трик в Лиге чемпионов (во втором тайме положил три мяча «Дортмунду»), во время празднования снял футболку и кричал «Я здесь!», как это делал Криштиану. А потом еще показал майку трибунам – Роналду так тоже делал.

Постарался и Лукас Васкес: повторил кадр, как обнимал Роналду – только теперь это другая «семерка» «Реала». Фотографы поймали момент.

💭 «Он помнит», – написал один из пользователей под фото с Лукасом.