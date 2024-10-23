«Она лучше Антони», «Перес уже присматривается». Все в восторге от бразильской журналистки – вот что она сделала с летящим в нее мячом
В сети набирает популярность видео с бразильской журналисткой. Во время репортажа на пляже в нее летел мяч – но девушка не растерялась и подыграла плечом. А потом продолжила работу.
В комментариях восторгаются:
💭 «Она лучше Антони»
💭 «Перес уже присматривается»
Девушку зовут Клара Нери. Работает на бразильской радиосети BandNews FM, известной круглосуточным освещением новостей. Нери участвует в подготовке новостных репортажей и статей на различные темы, уделяя основное внимание событиям в Бразилии.