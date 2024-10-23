Дель Пьеро, Фигу, Кака, Пуойль, Дрогба. Видели когда-нибудь столько легенд в одной раздевалке? Вот зачем они собрались

Южнокорейский разработчик видеоигр Nexon осуществил мечту многих – увидеть легенд футбола прошлого вместе. На благотворительный матч в Сеул приехали ну очень громкие имена.

Тьерри Анри, Пак Чжи Сун, Дидье Дрогба, Димитар Бербатов, Кака, Луиш Фигу, Андрей Шевченко, Алессандро Дель Пьеро, Эден Азар, Майкл Оуэн, Карлос Тевес, Диего Форлан, Ривалдо, Фабио Каннаваро, Рио Фердинанд, Неманья Видич, Эдвин ван де Сар, Карлес Пуйоль, Андреа Пирло, Яя Туре и Хавьер Маскерано.

Раздевалка выглядела так:

А вот так было в подтрибунке. Куда не посмотришь – легенда.