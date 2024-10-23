Как Томаш Росицки вернул «Спарте» величие – в роли менеджера

Первый титул за 9 лет, первый выход в ЛЧ – за 19.

В 2016-м Томаш Росицки ушел из «Арсенала» в родную «Спарту». Подписался на два года, но здоровья не хватило: в первом сезоне отыграл лишь 18 минут, во втором – 12 матчей во всех турнирах. В декабре 2017-го Томаш досрочно ушел из футбола: «Мой разум все еще хочет играть, но тело отказывается».

Тот сезон «Спарта» завершила уже без маленького Моцарта – на провальном по меркам клуба пятом месте. Повторив худший результат после распада Чехословакии: так плохо дела не складывались с сезона-2005/06.

Через год, в декабре 2018-го, «Спарта» вновь позвала Росицки – уже на должность спортивного директора. Задача – вернуть статус доминатора. И Томаш справился, хотя на это ушло несколько сложных лет.

«На четвертый год терпение фанатов лопнуло: требовали отставку». Росицки пришел со стратегией, но для результата понадобилось время

«Спарта» – клуб с богатыми традициями: 130-летняя история, рекордные 35 титулов и 16 Кубков (с учетом Чехословакии, где команда тоже доминировала).

Но на момент прихода Росицки спортивным директором «Спарта» не брала никаких трофеев уже пятый сезон.

«Я всегда планировал вернуться в «Спарту». Замкнуть круг, закончить историю с того места, где начал, – признавался Росицки в интервью The Athletic. – После завершения карьеры мне стало очень любопытно все, что происходит за кулисами футбола. Сначала я провел год в качестве советника спортивного директора и совета директоров. Это был переходный период, который позволил мне понять и узнать все, что происходит в клубе».

Требовательные болельщики «Спарты» заждались трофеев, но Росицки сразу предупредил: придется подождать еще минимум три года. Именно столько он заложил на то, чтобы навести порядок в клубе и привить ему новую стратегию.

«Попадание в ЛЧ имеет огромное значение для главных чешских команд, поэтому ранее «Спарта» вложила значительные средства в игроков старше 30 лет, у них были длинные контракты. Но эта стратегия не сработала, – объяснял Томаш. – Разница в зарплате между местными и приезжими новичками была достаточно большой, что уничтожило раздевалку.

Мы полностью изменили стратегию. Вложили гораздо больше средств в молодежь, наладили прочные связи с академией. Попытались сосредоточиться на воспитанниках, сохраняя чешское ядро, потому что ранее потеряли идентичность.

И мы сказали, что нам понадобится три года, прежде чем снова побеждать. Нелегко говорить людям, что они не увидят трофеев в течение нескольких лет. Но мы хотели вернуть команде историю, наше отношение никогда не сдаваться, спартанскую идентичность. Для этого требовалось время».

В дебютном полноценном сезоне при Росицки (2019/20) «Спарта» забрала Кубок. Первый трофей клуба с 2014 года, когда команда забрала внутренний дубль. Но на этот раз в чемпионате спартанцы финишировали только третьими.

Росицки пришлось идти на непростые решения: «Я быстро понял, что должен немного отдалиться от игроков. В команде были ребята, с которыми я играл раньше за клуб или сборную. Но в какой-то момент мне пришлось говорить им: «Ты уже недостаточно хорош». Это то, что мне совсем не нравилось».

Держать прессинг журналистов Росицки помогал предыдущий опыт: «Мое большое преимущество в независимости, которую я приобрел, играя за границей. Я не думаю о сиюминутной репутации, не боюсь подпортить себе имя. Меня расстроит, только если я пойму, что не могу помочь «Спарте». Больше меня ничего не волнует. Несколько блогеров обо мне напишут, пару раз появлюсь в новостях – двери передо мной в любом случае не закроются. Мою футбольную карьеру никто не заберет. А буду ли я хорошим менеджером, покажет время».

Блогерами не ограничилось, через несколько лет против легенды выступили даже фанаты «Спарты». В 2021-м команда финишировала второй в чемпионате и вылетела в полуфинале Кубка, а в 2022-м все завершилось бронзой лиги и кубковым финалом, в котором пражане неожиданно проиграли скромному «Словацко» (1:3). Для соперника этот трофей стал первым в истории, а у болельщиков «Спарты» лопнуло терпение.

«Я горжусь тем, что мы сделали, – говорит Росицки. – Это не всегда было легко. После третьего года люди здесь обратились против меня. После поражения в финале Кубка фаны скандировали, что я должен уйти».

Помогло доверие Даниэля Кржетинского – совладельца «Спарты» и чешского энергетического магната с состоянием в 9,3 млрд долларов, которому также принадлежит около 30% «Вест Хэма».

Хотя Росицки уже был готов уйти: «Я подошел к владельцу и генеральному директору и сказал: «Если вы думаете, что отставка к лучшему, я закончу. Я не изменю стратегию, потому что думаю, что мы идем в правильном направлении». Они сказали мне найти нового тренера и продолжить».

Все изменило приглашение Приске, который сейчас заменил Слота в «Фейеноорде». Он сломал традицию чешского футбола

Росицки нашел нужного тренера – и к удивлению многих им оказался датчанин Бриан Приске . Дело в том, что в чешском футболе иностранные тренеры почти не добиваются успеха: к тому моменту золото брали только двое – и те соседи-словаки.

Но Приске, который на родине приводил к титулу «Мидтьюлланд», с ходу снял проклятие. В 2023-м завоевал для «Спарты» первое за девять лет чемпионство и стал лучшим тренером сезона. Датчанин отмечал вклад Росицки в укрепление команды, особенно в линию обороны, которая в сезоне до прихода Приске пропустила почти в два раза больше конкурентов.

«Я приехал в клуб, у которого уже давно дела идут не очень хорошо, поэтому рад добиться успеха, – признавался Приске. – Вижу командный успех – Росицки, Томаша Сивока (еще один спортивный директор – с лета 2022-го) и, конечно, игроков. Назову в первую очередь Роси, он отличный парень и руководитель.

Можно сказать, что мы уверовали в возможность завоевания титула с Рождества. Я говорил об этом с Томашем. Сказал, что мы будем первыми в таблице. Очень приятно видеть эмоции, которые мы испытываем, как много это для нас значит. Особенно для людей в клубе, которые работают здесь долгое время. Я видел, как они плакали и радовались одновременно».

В сезоне-2023/24 «Спарта» улучшила достижение: не только защитила чемпионство, но и после двух проигранных финалов подряд забрала Кубок. А еще клуб вернулся в группу еврокубков: сначала в Лигу Европы, где дошли до 1/8 финала и нарвались на «Ливерпуль».

После таких результатов 47-летний Приске пошел на повышение: заменил в «Фейеноорде» ушедшего как раз в «Ливерпуль» Арне Слота.

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Нынешнего тренера Росицки нашел в окружении Приске – назначил главным его помощника Ларса Фрииса , тоже датчанина. Томаш объяснял решение попыткой сохранить систему: «К Приске был долгосрочный интерес, предложения у него были и раньше. Я знал, что он, возможно, захочет уйти, и мне нужно быть готовым. Ларс здесь с нами уже полтора года. Я знаю, какое влияние он оказывает на наш стиль игры, и сразу понял, что он будет первым в узком кругу преемников.

Я хотел сохранить единый стиль: речь не только об игре, но и о методе обучения, оценке данных. «Лейпциг» и «Зальцбург» – для меня отличные примеры для подражания. Они могут терять тренера каждый год-два, но по-прежнему добиваются успеха, потому что у них есть система, над которой они постоянно работают».

Иностранные тренеры по-прежнему экзотика в Чехии – помимо Фрииса этот сезон начал только словак Зденко Фрчала, а после пятого тура к ним присоединился швед Андреас Бреннстрем. Главных конкурентов «Спарты» тренируют чехи – и после 11 туров спартанцы уже отстают на шесть очков от «Славии».

Зато клуб впервые за 19 лет вернулся в основной этап ЛЧ. Пражане прошли три раунда квалификации и теперь получили в соперники «Ман Сити», «Интер», «Атлетико», «Байер», «РБ Зальцбург», «Брест», «Штутгарт» и «Фейеноорд» Приске.

Пока получается очень хорошо: разгром «Зальцбурга» (3:0) и выездная ничья со «Штутгартом» (1:1). Впечатлен даже Пеп Гвардиола: «Еще пару дней назад я ничего не знал о «Спарте», но когда стал наблюдать за ними, у меня сложилось хорошее впечатление. Мы играем против команды, у которой столько же очков, сколько и у нас. Они создают много проблем сопернику».

Костяк обороны «Спарты» составляют чешские игроки, а вот на остальных позициях ставка все же делается на легионеров. Заметно тренерское влияние последних лет: в команде три датчанина (в том числе основной вратарь), а в обоих турах ЛЧ забивал финн Каан Кайринен , который в свое время не смог заиграть в той же Дании. Есть также норвежец, пара албанцев, эквадорец и испанец, но в чемпионате больше всего забивают пока словак Лукаш Гараслин, серб Велько Бирманчевич, косовар Эрмаль Красники и нигериец Виктор Олатунджи.

«У «Спарты» надежная селекционная кампания. Клуб пожинает то, что посеял два-три года назад. Значительная часть успеха явно принадлежит Томашу Росицки», – хвалит спортивного директора чешский журналист Яромир Босак.

Его коллега Людек Мадл объясняет, почему для прохода в ЛЧ понадобилось так много иностранцев: «Молодежная система Чехии просто не выпускает достаточно игроков такого качества, чтобы они могли усилить команду».

Этим летом «Спарта» рассталась с одним из таких чешских талантов – 25-летний капитан Ладислав Крейчи, который играл в клубе с 2019-го, ушел за 8 миллионов евро в «Жирону». Интересно, что почти все самые дорогие продажи в истории «Спарты» случились после прихода Росицки на должность спортдира (декабрь 2018-го), но рекорд по-прежнему принадлежит переходу самого Томаша еще из 2001-го.

«План состоял в том, чтобы вернуть клубу честь и гордость. Это означало победу в чемпионате и попадание в Лигу чемпионов. Наша общая цель: увидеть «Спарту» в ЛЧ», – говорил Росицки еще до прохода в турнир.

В январе Томаш признавался, что отказался от собеседования в топ-клубе, так как у него есть незавершенное дело в «Спарте».

Теперь все задачи выполнены. Похоже, пришло время для нового большого путешествия за пределы Чехии.

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Фото: East News /Vit Simanek, Michal Kamaryt, Ondrej Deml /CTK via AP Images, Michal Cizek / AFP; Gettyimages.ru /Ian MacNicol