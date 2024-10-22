🤯 У де Брюйне спросили, с кем он хотел бы играть - с Месси или Роналду. Бельгиец логично объяснил свой выбор

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне ответил на вопрос, с кем бы он предпочел играть в одной команде - Криштиану Роналду или Лионелем Месси.

«Я бы, наверное, выбрал Роналду, потому что он более типичный нападающий. Месси все еще больше плеймейкер, как и я. Лучше дайте мне нападающего.

С Криштиану я мог бы навесить мяч на три метра выше, а он все равно бы его достал», - заявил бельгиец.

Реакция фанатов.

💭 «В этом нет смысла, потому что у него есть Холанд - лучший нападающий в мире».

💭 «Бельгиец чувствует себя в «Сити» совершенным, но в то же время разочарованным».

💭 «Надеюсь, он присоединится к Роналду и поможет ему забить 1000 голов».

💭 «Не знаю, что бы случилось, если бы Кевин оказался в «Аль-Насре».