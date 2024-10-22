😱 В Боливии умер третий футболист за год – остановилось дыхание на тренировке

Винят условия и плохое медоснащение.

В Боливии трагедия – скончался 22-летний футболист Джон Марио Тирадо.

Официально причины смерти не называли, говорят про остановку дыхания. И это не первая смерть футболиста в стране в этом году: с марта ушли из жизни еще двое.

Уже вторая смерть от остановки дыхания, еще одна – от удара в затылок. В Боливии бьют тревогу и говорят о проблемах

Трагедия произошла на тренировке «Реал Кочабамбы», выступающего в местной региональной лиге. По информации Futbolred, игрок потерял сознание, у него случился припадок. Стремительно прибывшие врачи спасти не успели.

Соболезнования от клуба «Реал Кочабамба»: «Прискорбная потеря для нашего клуба. Сегодня мы оплакиваем твой уход, но знаем, что теперь ты будешь праздновать голы на небесах. Высокого полета, Марио. Мы будем скучать по тебе, ты был прекрасным человеком и футболистом. Ты навсегда останешься в наших сердцах и будешь сопровождать нас как ангел команды».

Федерация футбола Кочабамбы также выразила соболезнования, объявив, что все матчи местной лиги начнутся с минуты молчания.

Это не первая трагедия в боливийском футболе в 2024-м: с начала года умерли уже три футболиста, включая Тирадо. В марте скончался другой колумбиец, 24-летний Гильермо Денис Бельтран из «Реал Санта-Крус» из высшей лиги. Тоже после тренировки: рухнул на газон, врачи позже констатировали остановку сердца.

Сыграла роль плохая оснащенность базы: врачи пытались спасти игрока, но на месте не было ни дефибрилляторов, ни других мединструментов, которые могли помочь. Первый подобный инцидент в истории Боливии.

Еще один случай произошел совсем в сентябре. 18-летний боливиец Джонатан Фернандес Лимачи из «Депортиво Фатик» получил удар в голову в одном из матчей, врачи осмотрели игрока и потребовали убрать с поля. Через несколько часов его состояние ухудшилось, в тот же день Лимачи скончался дома.

До этого никаких проблем со здоровьем не было, рассказал тренер Серхио Апаса: «Я шокирован, потому что это был 18-летний парень в хорошей форме и с большим желанием играть. До сих пор не могу себе все объяснить, это удар по затылку. Его осмотрел кинезиолог, и нам сказали не выпускать его на второй тайм».

Боливийское медиа Red Uno бьет тревогу: «После трех трагедий за такое короткое время боливийский футбол переживает трудный момент, который заставляет задуматься о важности улучшения условий безопасности и медоснащения в каждом матче и на каждой тренировке».

Здесь проблемы не только у клубов: соперники сборной страдают на высокогорье

Недавно мы рассказывали про «нечеловеческие условия» во время игр сборной Боливии – иногда доходит до крайних мер.

В сентябре боливийцы разгромили 4:0 Венесуэлу, матч прошел на высоте 4150 метров. Гости несколько дней перед игрой практиковали дыхательные упражнения и привыкали к низкому давлению воздуха с помощью гипербарических камер, но не помогло. Дальше хозяева обыграли 1:0 Колумбию, которая тоже не адаптировалась к новым условиям.

Раньше Боливия чаще играла в столичном Ла-Пасе – и даже 3600 метров над уровнем прибивали потенциал звезд из Европы. В 2017-м боливийцы сдержали Бразилию (0:0), а Неймар грустил в соцсетях: «Нечеловеческие условия для игры. Поле, высота, мяч... все плохо». Бразильцы после игры надели кислородные маски и сели на диван в полной экипировке.

«Первое, что вы видите в раздевалке в Боливии – баллоны с кислородом, – говорил эксперт ESPN и бывший игрок сборной Венесуэлы Алехандро Морено. – Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков – легкие начинают гореть, и думаешь: «Ох, а я ведь думал, что готов». На такой высоте мяч летает быстрее, что особенно сложно для вратарей.

Если в горную Боливию заносит команду с равнины или иностранцев из Кубка Либертадорес/Судамерикана – беда, уверен Рубен Де Ла Куэста, который играл за несколько боливийских клубов.

«Думаю, эффективных способов борьбы с симптомами высотной болезни мало, – говорит он. – Чаще всего команды пьют виагру (якобы потому, что она увеличивает приток крови к определенным частям тела и мышцам – Спортс’’) или используют кислородные баллоны – и до матча, и во время, и после».

Туристам в Боливии часто требуются дни, а иногда и недели, чтобы адаптироваться к более разреженному воздуху, который заставляет легкие работать интенсивнее, чтобы доставить кислород в кровь.

Раньше от этого страдали только на уровне сборных. Теперь, похоже, это затронуло и клубный футбол – количество трагедий растет.

«Нечеловеческие условия». Боливия теперь ждет соперников еще выше – 4150 метров над уровнем моря

Фото: instagram.com ; Gettyimages /Javier Mamani / Stringer; en.wikipedia.org -Gobierno Municipal de El Alto