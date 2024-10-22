Лео Месси и музыкант Bad Bunny объединились для работы над новыми бутсами Adidas - оцениваем результат👟 😍

Легендарный футболист Лионель Месси объединился со звездой реггетона Bad Bunny для работы над бутсами Adidas Sneakers Collection.

Бутсы F50 официально поступят в продажу с 26 октября.

Месси уже выходил в обновке на поле в матче против «Нью Ингленд Революшн», где оформил хет-трик и помог своей команде победить со счетом 6:2.

Футбольные бутсы Adidas F50 2024 'Messi x Bad Bunny' отличаются интересным дизайном и необычной цветовой гаммой. Они золотисто-коричневого цвета в сочетании с кремово-белым и ярким голубым.

На язычке надпись «Месси для Bad Bunny», а также логотип в виде трилистника. На подошве изображено имя Лео, а сбоку флаг Пуэрто-Рико с подписью Б.Мартинес – настоящее имя исполнителя.

Bad Bunny, он же пуэрториканец Бенито Мартинес, является поклонником Месси и даже включил его в тексты песен своего альбома «Nadiе Sabe Lo Que Va a Pasar Manana».

Сам Лео с уважением относится к музыканту и любит его творчество:

«Нам с семьей очень нравится музыка Bad Bunny. Мы давно следим за ним, в нашем плей-листе всегда есть какая-то его песня», - признавался аргентинец.