Унаи Эмери – не просто гик, помешанный на футболе

Любовь Курчавова – о тренере «Астон Виллы».

Откроете любой текст об Унаи Эмери – и точно увидите примеры его фанатичного подхода. «С ним мы смотрели так много видео, что приходилось бегать за попкорном», – жаловался Хоакин, игравший у Унаи в «Валенсии». «Фрик, который десять раз переставляет игроков с места на место – до тех пор, пока все не поймут, – рассказывал Гранит Джака о временах Эмери в «Арсенале». – И так каждый день. Полчаса видео в день игры после завтрака, а потом еще – до тех пор, пока не отправимся на матч».

В «Астон Вилле» методы такие же: игроки смотрят видео даже на беговой дорожке. «Теперь мы уделяем этому больше времени, – подтверждал Олли Уоткинс для The Athletic через пару месяцев после прихода Эмери. – Тренер очень внимателен к расположению на поле: четко объясняет центральным защитникам, где они должны находиться, даже когда мяч в штрафной соперника. Деталей больше. Все чуть иначе, чем раньше».

Унаи пересматривает каждый матч как минимум четырежды: дважды целиком, а потом – в небольшой нарезке и на встрече с игроками. Он изнурительно готовится к играм: например, перед финалом Лиги Европы-2021 посмотрел 17 матчей «Ман Юнайтед».

О чем говорить, если за время в «ПСЖ» Эмери так и не нашел время для Лувра?

Вот тут-то и можно подумать, что с этим человеком все ясно: гик, помешанный на футболе и работе. Но нет: Унаи Эмери не только такой. Его игроки не чувствуют себя роботами, потому что тренер выбирает самые неожиданные способы раскрепощения и создания близости.

Устроил тренировку на пляже

В 2006-м Эмери устроил своей «Лорке» (тогда играла в Сегунде, сейчас – в Терсере – Спортс) тренировку на пляже – живописном Плайя де лас Делисиас. Игроки занялись физподготовкой, сыграли в пляжный футбол и волейбол, во время которого вратарь Хавьер Хаурехи ради смеха забрался на плечи защитнику Иньяки Берруэту. Хорхе Санчес, Хави Моро и Горка Де Карлос даже купались.

«Это напомнило о Бразилии – там мы постоянно играли на пляже, – ностальгировал полузащитник Алекс Алвес. – Мне очень понравилась тренировка. Надеюсь, повторим». Капитан команды Антонио Роблес добавил: «Это классно помогло нам выйти из-под давления. Мы забыли обо всем, отлично провели время. И, конечно, хорошо поработали».

Случайно выбирал состав, потому что верил в каждого

Перед первым матчем после выхода в Ла Лигу из Сегунды игроки «Альмерии» нервничали. И Эмери сказал:

– Напишу на бумажках ваши имена и вытяну одиннадцать штук. Мне все равно, кто выйдет на поле. Я верю в каждого и знаю, что мы все равно победим – кто бы ни попал в старт.

Вечером того же дня скромная «Альмерия» (последний бюджет в лиге) увезла 3:0 с гостевого матча против «Депортиво».

«Мне нужно было лишь заразить игроков уверенностью, – сказал Эмери в сентябрьском интервью Sky Sports. – Я сделал это, потому что хотел передать посыл: верю в каждого из вас. Я действительно был готов выпустить любого.

Всем игрокам должно быть комфортно в структуре. Нужно, чтобы они чувствовали себя важными и понимали наш способ игры. Они должны ощущать уверенность. Они должны чувствовать веру тренера.

Это футбол. Это тренерская работа. И это больше, чем тактика. Сработало – 3:0».

Покупал игрокам книги

Всем игрокам «Валенсии» Эмери подарил по две книги. Для каждого – особый набор. И объявил, что все желающие обсудить прочитанное могут зайти к нему в кабинет.

Кто-то так и не прочитал. А некоторые – например, Хуан Мата – даже возвращались с просьбой посоветовать что-то еще.

«Сделал это, потому что я сам сильно вырос благодаря чтению, – объяснял Унаи. – Когда был игроком, не читал. Начал, только когда завершил карьеру и стал тренером. И это очень мне помогло. Я хотел воспользоваться этим опытом, чтобы помочь игрокам прийти к этому чуть раньше, чем пришел я сам.

Это были книги обо всем. Чтение о футболе или о жизни поможет им и как личностям, и как профессионалам».

Сам Эмери тоже не ограничивается одним жанром – читал и биографии Пепа Гвардиолы или Марсело Бьелсы, и поздние работы Мануэля Васкеса Монтальбана.

«Я делал это для баланса, – объяснял Эмери. – Чтение помогает найти его в сложные моменты. Когда соревнуешься, побеждаешь и проигрываешь, побеждаешь и проигрываешь. Это мой способ справляться с эмоциями».

Играл в падел с футболистами

Эмери обожает падел – смесь тенниса и сквоша. В «Валенсии» и «Севилье» он даже устраивал матчи с игроками – считал, что это поможет отвлечься от футбола и сбросить напряжение.

А однажды капитан «Севильи» Хосе Антонио Рейес проводил турнир по паделу во время паузы на матчи сборных. Ждали только игроков, но Эмери со штабом приехал в последний момент – так связь тренера и команды упрочилась.

Водил игроков в картинг

В январе 2015-го «Севилья» выдала серию из пяти побед с общим счетом 11:1.

Через два дня после 2:0 с «Малагой» Эмери позвал игроков в картинг. Объяснил все просто: «Хочется улучшить атмосферу и еще сильнее сплотить команду».

Это была настоящая гонка: в финальном заезде первым стал Яго Аспас.

С Эмери футболист впервые попробовал пиво

Говорит Фернандо Вега, который из «Лорки» Эмери перешел в «Бетис» и сыграл там больше ста матчей:

«Считаю год, проведенный с Унаи, самым важным в карьере.

Я был очень молод. Тогда я впервые попробовал пиво. После тренировки мы встретились в ресторане Polonia, и Унаи сказал: «Невозможно стать футболистом, не попробовав пиво».

И вообще Унаи стремится понять игроков

Сразу после назначения в «ПСЖ» Эмери пообщался с каждым игроком лично. Вроде бы обычный подход, но не совсем: для каждого Унаи выбрал по-настоящему близкую тему. Например, с Эдинсоном Кавани долго говорил об Уругвае и любви форварда к родине.

Задолго до этого, в «Альмерии», Эмери стремился лучше узнать Фелипе Мело. Для этого погрузился в прошлое – и в первую очередь созвонился с отцом игрока.

«Мне здорово помогло то, что я сам был футболистом, – рассуждал Унаи в 2015-м. – Сейчас я понимаю и игроков, и себя. Я знаю себя и понимаю, в чем могу стать лучше. А еще представляю, чем живут футболисты. Давление на них очень велико. Они сами давят на себя даже сильнее, чем весь шум извне. Неудачи в футбольной карьере помогли мне это понять. Перед матчами я очень нервничал, и никто не давал мне совет.

Я всегда чувствовал колоссальное давление – отчасти из-за того, что не соответствовал уровню. Не мог найти баланс между характером и мастерством, чтобы выйти на максимум. Или, может, это и был мой максимум… Не знаю. Но я считаю, что мог достичь большего как футболист».

***

«Тренер – тот, кто работает с самым важным ресурсом команды, – рассуждал Эмери. – И этот ресурс – люди. До футболиста не достучаться, не разобравшись, что он за человек.

А заканчивается все тем, что ты их еще и обучаешь. Даже если они этого не замечают».

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Ryan Pierse, Lars Baron, Denis Doyle