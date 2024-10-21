Три гола после 96-й минуты, победный на 105-й – безумие в четвертой лиге Испании 🤯

Матч четвертой испанской лиги тоже может увлечь – выделились «Сабадель» и «Атлетико Балеарес» (3:2). «Сабадель» выковал победу благодаря двум голам в самой концовке, гарантировали только в последней атаке. Спонсор триллера – три мяча после 96-й минуты!

До последних минут все было спокойно: хозяева вели благодаря голу капитана Серхио Кортеса с пенальти. Кстати, он случился тоже поздно, на 76-й минуте.

⚽️ 88-я минута: Даниэль Пломер сравнивает эффектным ударом с линии вратарской. Некоторые игроки хозяев рухнули на газон – еще не знали, какая развязка их ждет.

⚽️ 97-я минута: «Сабадель» забивает второй – полузащитник Марк Саэс воспользовался сутолокой в чужой штрафной и после гола снял футболку. Отпраздновал как победу – не упустят ведь за полторы минуты до конца?

⚽️100-я минута: «Атлетико» не сдался и снова забил, внес нападающий Серхио Морено. И как красиво – с лета попал в дальнюю девятку! Оцените, как поймал на ногу!

⚽️ 106-я минута: «Сабадель» идет в последнюю атаку (переиграли почти в два раза больше компенсированного времени) и зарабатывает пенальти – у мяча тот же Кортес.

Капитан уверенно пробил в угол и подарил команде победу – теперь точно!

Праздновали вообще все! К игрокам с удовольствием присоединились болельщики, выбежавшие на поле.

«Атлетико» приготовился к штурму, но судья дал финальный свисток. С характером у «Сабаделя» полный порядок.

Победа вывела команду на первое место в лиге – конкурент «Сант-Андреу» потерял очки против «Олота» (1:1). Причем тоже начудил в концовке: ответный мяч пропустили на 93-й минуте.

Следующий матч только 27 октября (как раз против «Олота»), но после такого триллера сначала нужно отойти эмоционально.