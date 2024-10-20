Досадный результат. «Ливерпуль» – «Челси», рейтинг Бельского
Могли ли забрать ничью?
Робертс Санчес: интересно выбивал мячи об игроков соперника, с пенальти справится не удалось, ну и во втором голе мог сыграть явно поудачнее.
Ливай Колуилл: пенальти, который привез Ливай, кажется слишком суровым. По крайней мере в таком случае возникает вопрос: а на Санчо не пенка?
Рис Джеймс: капитан хорошо вернулся. Пока всего на 45 минут с небольшим камео во втором тайме, но кажется, что скоро наберет форму и будет блистать.
Мойсес Кайседо: филигранный ассист, уверенная работа в центре поля. Эквадорец в порядке.
Ромео Лавия: как же он вернулся в старт! Больше всего обводок (3), всего одна неточная передача, пять выигранных единоборств. Бельгиец очень в порядке.
Коул Палмер: сегодня растворился как будто. Одна успешная обводка, ни одного удара в створ, нетипичная игра для Коула.
Нони Мадуэке: его опекали вдвоем-втроем, поэтому сегодня было тяжело ему ярко играть. Один удар в створ правда заработал.
Педру Нету: ударно вышел сегодня. Три созданных момента для партнеров - больше всех в матче.
Николас Джексон: всего 18 касаний мяча, но воспользовался единственным шансом. Правда получил очень глупую желтую, зайдя в штрафную перед пенальти Салаха.
Бенуа Бадьяшиль: для себя выдал невероятно сильный матч. Кажется лучшая игра француза за последний год-два.
Ливерпуль спокойно контролировал игру. Даже Трент сегодня в первом тайме полностью съел Санчо, а потом и Нето, второго даже пришлось убрать на другой фланг и выпускать Нкунку.
Будет возможность, обратите внимание на это.
P.S. Спасибо за адекватный комментарий.
Я не скажу, что тут Ливерпуль не заслужил победу, и что ничья была бы более закономерным результатам. Но Челси отыграл очень достойно, прогресс на лицо. По факту этот матч решал 1-2 момента, где кому то больше повезло. Хотя 2 гол чисто оборона провтыкала))