Досадный результат. «Ливерпуль» – «Челси», рейтинг Бельского

Могли ли забрать ничью?

Робертс Санчес: интересно выбивал мячи об игроков соперника, с пенальти справится не удалось, ну и во втором голе мог сыграть явно поудачнее.

Ливай Колуилл: пенальти, который привез Ливай, кажется слишком суровым. По крайней мере в таком случае возникает вопрос: а на Санчо не пенка?

Рис Джеймс: капитан хорошо вернулся. Пока всего на 45 минут с небольшим камео во втором тайме, но кажется, что скоро наберет форму и будет блистать.

Мойсес Кайседо: филигранный ассист, уверенная работа в центре поля. Эквадорец в порядке.

Ромео Лавия: как же он вернулся в старт! Больше всего обводок (3), всего одна неточная передача, пять выигранных единоборств. Бельгиец очень в порядке.

Коул Палмер: сегодня растворился как будто. Одна успешная обводка, ни одного удара в створ, нетипичная игра для Коула.

Нони Мадуэке: его опекали вдвоем-втроем, поэтому сегодня было тяжело ему ярко играть. Один удар в створ правда заработал.

Педру Нету: ударно вышел сегодня. Три созданных момента для партнеров - больше всех в матче.

Николас Джексон: всего 18 касаний мяча, но воспользовался единственным шансом. Правда получил очень глупую желтую, зайдя в штрафную перед пенальти Салаха.

Бенуа Бадьяшиль: для себя выдал невероятно сильный матч. Кажется лучшая игра француза за последний год-два.