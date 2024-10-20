Игрок «Гранады» хотел признаться в любви клубу. Но что-то пошло не так

«Гранада» дома принимала «Тенерифе» (4:0), который расположился на последнем месте Сегунды.

На 20-й минуте Мюрто Узуни отличился голом и побежал к трибунам. Он решил поцеловать эмблему клуба, но перепутал сторону и случайно поцеловал логотип Адидас.

Оценили ли такой жест в немецкой компании, пока неизвестно.

Далее албанец добавил в свой актив еще один гол. Во втором тайме «Тенерифе» пропустил еще дважды.

После 10 туров «Гранада» идет на 6-м месте. У Узуни за 8 игр 4 гола и 1 ассист.