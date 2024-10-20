«Фотографа нужно уволить или повысить»: Гюлер смешно позировал для фото «Реала» и стал мемом

Арда Гюлер довольно странно позировал для нескольких клубных фотографий. Теперь он стал новым мемом.

Его позы на первой фотографии и на той, что с Эндриком, выглядят очень необычно. Фанаты начали шутить по этому поводу.

«Того, кто сказал ему позировать таким образом, нужно уволить или повысить, я не могу решить 😂»

«Этот ужасно, лол».

«Почему он так позирует 😭🙏🏼».

«Удалите это фото навсегда».

«Почему эти фото такие мемные».