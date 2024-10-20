«Фотографа нужно уволить или повысить»: Гюлер смешно позировал для фото «Реала» и стал мемом
Арда Гюлер довольно странно позировал для нескольких клубных фотографий. Теперь он стал новым мемом.
Его позы на первой фотографии и на той, что с Эндриком, выглядят очень необычно. Фанаты начали шутить по этому поводу.
«Того, кто сказал ему позировать таким образом, нужно уволить или повысить, я не могу решить 😂»
«Этот ужасно, лол».
«Почему он так позирует 😭🙏🏼».
«Удалите это фото навсегда».
«Почему эти фото такие мемные».