Сон показал повседневную жизнь футболиста: авокадо на завтрак и обед, ледяная ванна каждый день

Лидер «Тоттенгема» Сон Хын Мин в видео для клубного канала подробно показал, как проходит его день.

Корейский нападающий рассказал, что ест омлет с авокадо и ветчиной «буквально каждый день», что стало поводом для шутки от запасного голкипера «шпор» Фрейзера Форстера.

Сон проводит некоторое время в гипербарической камере, которая, как считается, насыщает кровь кислородом, что позволяет лучше справляться с нагрузками и ускоряет восстановление.

После этого 7-й номер лондонцев направился в тренажерный зал, после которого зашел в прачечную.

После тренировки Сон идет принимать ледяную ванну. 32-летний игрок отмечает, что делает это каждый день.

На обед нападающий ест курицу, авокадо, помидоры и белковый йогурт.

Звезда «Тоттенгема» покидает тренировочную базу около 15:00.