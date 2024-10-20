Иньеста – в «Реале», Модрич – в «Барсе». Если бы звезды футбола играли за клубы мечты
Некоторые игроки настолько четко ассоциируются со своими клубами, что представить их в другой футболке невозможно. Но немало из них в детстве болели совсем за другие команды. Что если бы все сложилось, как в их мечтах?
«Барселона» могла пополниться двумя топ-созидателями в лице защитника «Ливерпуля» Трента Алексакндера-Арнолда и полузащитника «Реала».
ТАА вспоминал: «Моей второй любимой командой была «Барселона». Я рос, смотря на Месси и ту особенную команду».
А о Модриче рассказал Иван Ракитич: «У всех нас в детстве была любимая команда. Лука всегда любил сине-гранатовые цвета».
В 2015-м Андрес Иньеста и Неймар сотворили один из лучших голов Лиги чемпионов – хотя могли сделать это в футболке «Реала».
«Я во всю болел за «Мадрид», – вспоминал испанец. А Неймар говорил так: «Команда мечты, за которую я хотел бы играть? «Реал» Мадрид».
Кевин де Брюйне: «В юности я болел за «Ливерпуль». Моя семья жила в Англии, и все поддерживали эту команду, так что я тоже».
Поль Погба: «Я любил Анри, поэтому болел за «Арсенал».
ТАА - моей ВТОРОЙ любимой командой была Барселона - причем его попросили назвать, кого-то кроме Ливерпуля
Журналист: а как же Манчестер ….
Де Брюйне: Юнайтед?!
Журналист: Сити!
Де Брюйне : я не знаю такого клуба !!
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