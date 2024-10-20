Некоторые игроки настолько четко ассоциируются со своими клубами, что представить их в другой футболке невозможно. Но немало из них в детстве болели совсем за другие команды. Что если бы все сложилось, как в их мечтах?

«Барселона» могла пополниться двумя топ-созидателями в лице защитника «Ливерпуля» Трента Алексакндера-Арнолда и полузащитника «Реала».

ТАА вспоминал: «Моей второй любимой командой была «Барселона». Я рос, смотря на Месси и ту особенную команду».

А о Модриче рассказал Иван Ракитич: «У всех нас в детстве была любимая команда. Лука всегда любил сине-гранатовые цвета».

В 2015-м Андрес Иньеста и Неймар сотворили один из лучших голов Лиги чемпионов – хотя могли сделать это в футболке «Реала».

«Я во всю болел за «Мадрид», – вспоминал испанец. А Неймар говорил так: «Команда мечты, за которую я хотел бы играть? «Реал» Мадрид».

Кевин де Брюйне: «В юности я болел за «Ливерпуль». Моя семья жила в Англии, и все поддерживали эту команду, так что я тоже».

Поль Погба: «Я любил Анри, поэтому болел за «Арсенал».