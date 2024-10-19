«МЮ» пропустил от «Брентфорда» вдесятером – Де Лигта прогнали с поля из-за крови: защитник чуть не убил судей
«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Брентфорда» в концовке второго тайма.
Этот момент вызвал бурную реакцию среди болельщиков и игроков «Манчестер Юнайтед». Причина — Маттейса Де Лигта попросили покинуть поле из-за крови на голове во время подачи углового, «Брентфорд» воспользовался этой возможностью.
Камеры запечатлели реакцию Де Лигта на этот эпизод. Он пнул мяч, лежащий рядом с ним, и высказал все, что думает прямо в лицо четвертому судье.
Сейчас задача это экономия. На персонале, на бинтах. А ваши пропущенные голы вдесятером это дело уже вторичное.