«МЮ» пропустил от «Брентфорда» вдесятером – Де Лигта прогнали с поля из-за крови: защитник чуть не убил судей

«Манчестер Юнайтед» пропустил от «Брентфорда» в концовке второго тайма.

Этот момент вызвал бурную реакцию среди болельщиков и игроков «Манчестер Юнайтед». Причина — Маттейса Де Лигта попросили покинуть поле из-за крови на голове во время подачи углового, «Брентфорд» воспользовался этой возможностью.

Камеры запечатлели реакцию Де Лигта на этот эпизод. Он пнул мяч, лежащий рядом с ним, и высказал все, что думает прямо в лицо четвертому судье.