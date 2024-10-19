Неймар назвал четырех претендентов на Золотой мяч: фанам «Барсы» это не понравится

Уже скоро мир узнает нового обладателя Золотого мяча. Церемония гарантированно подарит дебютного победителя, ведь в списке нет фамилий прошлых триумфаторов – Месси, Роналду и других.

Восстанавливающийся после травмы Неймар дал свой прогноз относительно будущего обладателя этой награды. Бразилец решил не мудрствовать и отдал Золотой мяч своему соотечественнику Винисиусу Жуниору.

«Он провел отличный сезон, он много играл. Я точно хочу, чтобы Винисиус выиграл Золотой мяч, не думаю, что кто-то другой кроме него сможет его выиграть», – рассказал 32-летний игрок в интервью Band Sports.

«Он стал настоящим кумиром и героем для страны, поэтому я очень счастлив, что он несет этот бразильский флаг по всему миру», – подытожил свое мнение Неймар.

На второй строчке нападающий «Аль-Хилаля» разместил Родриго и Беллингема, не сумев выбрать лучшего между ними. Четвертое место Ней отдал своему бывшему партнеру по «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Таким образом, бывший игрок «Барселоны», период в которой был наиболее успешным для него, сформировал четверку лучших футболистов этого сезона исключительно из игроков мадридского «Реала».