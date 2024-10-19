«Еще раз, как тебя зовут?» Месси и Агуэро дружат 20 лет – первое знакомство было уникальным и смешным

Один из главных дружеских дуэтов в футболе – Лео Месси и Серхио Агуэро. Аргентинцы дружат уже двадцать лет, а их история знакомства – уникальная и смешная.

В 2003 году 16-летний Месси наблюдал за историческим дебютом 15-летнего Агуэро в аргентинской лиге – Серхио стал самым молодым футболистом в истории чемпионата.

«Лео не запомнил имя этого паренька, но ему показалось странным, что такой юный футболист играет на профессиональном уровне», – рассказывал биограф Агуэро Даниэль Фреско.

А Серхио слышал про аргентинца из «Барселоны», которому пророчат большую карьеру. Впервые футболисты встретились в 2004-м, на съезде молодежных сборных Аргентины. Агуэро вспоминал:

«Мы были на сборах с национальными командами: я со сборной U-16, а он с U-17. Готовились к чемпионату Южной Америки среди юношей до 20 лет – моя возрастная группа и его тренировались вместе. Помню, что среди нас постоянно бегал парень, которого я видел по телевизору, потому что он играл за «Барселону».

Как-то мы сидели все вместе за столом: я, Лео, Гарай и Формика. Гарай спросил Лео про какие-то кроссовки, тот ответил: «Я получил их из США». Я задумался: «Он что, играет в Америке?» Потом тихо у него спросил: «Еще раз, как тебя зовут?» «Лео». «Нет. Как тебя зовут?» Он произнес: «Лионель» и засмеялся. «А фамилия?» «Месси».

Мои товарищи посмотрели на меня с удивлением и спросили: «Ты что, не знаешь, кто это?» И пока они смеялись надо мной, меня осенило. Это тот самый парень! Так мы и подружились. Потом мы все время тренировались вместе, а я не мог забыть этот случай. Многие бы отнеслись к нему не так, как он».