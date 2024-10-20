Полуметровая золотая статуэтка и огромная картина – Месси наградили как самого титулованного в истории

В начале октября Лео Месси выиграл регулярку МЛС – свой 46-й трофей – и стал самым титулованным футболистом в истории. В честь достижения аргентинец получил специальные награды от испанской Marca.

Представители издания приехали в Майами и вручили на торжественной церемонии.

Полуметровая статуэтка из золота (символизирует силу и личность Месси), картина, где Лео обнимает мир – подробности призов

Статуэтка ручной работы – от аргентинского скульптора Карлоса Бенавидеса.

Высота статуэтки – 58,5 сантиметров! Она полностью выплавлена из золота и изображает Месси, празднующего гол. Есть и уникальная деталь – знак бесконечности на груди.

Автор объяснил задумку: «Я хотел представить Лео во время духовной связи с бабушкой [Месси посвящает ей все голы – Спортс’‘]. Чтобы обозначить бесконечность, я разместил «чакру» в районе солнечного сплетения, важного энергетического места нашего организма. Поэтому работа выполнена из золота. Этот цвет, солнечный, также для меня означает силу, способность принимать решение, что присуще Лео на поле. В этом тоне – вся личность Месси.

Месси идеальная машина, поэтому его нужно было сделать полностью, с ног до головы. Думаю, Marca хотела сделать это особенным, и так и будет, потому что Лео отличается от простых смертных».

Это не первая работа Бенавидеса, посвященная Лео. В 2016-м после объявления игрока о завершении карьеры в сборной Аргентины в Буэнос-Айресе появилась полноразмерная статуя.

В этот раз статуэткой не ограничились: Месси вручили огромный портрет в футболке сборной Аргентины. Оцените масштаб!

Художник – Хавьер Тортоса. Пришлось серьезно поработать: «Обычно такие картины занимают от двух до трех месяцев работы. Конкретно эта, очень важная, потребовала 3,5 месяца. Мы спросили у людей, у его семьи: кто такой Месси? Какие чувства он у них вызывает? На этой картине, как и в реальности, Месси забивает, широко раскидывает руки и обнимает весь мир, который потом обнимает его».

Шикарное награждение.

«Ты – образец для подражания». Красивое поздравление от гендира Marca

Хуан Игнасио Гальярдо отдельно произнес речь: «За восемь лет на посту генерального директора Marca мне выпала честь вручать множество наград Лео Месси. Приз лучшему бомбардиру Ла Лиги или «Золотую бутсу», которые он завоевал благодаря своему огромному и несравненному таланту на поле, своей невероятной способности обыгрывать соперников и удивительной, неописуемой точности, с которой он отправляет мяч туда, куда вратарь не может дотянуться.

Мне всегда было приятно вручать ему эти награды, и я каждый раз был уверен, что это не конец, что Месси снова станет лучшим бомбардиром Европы или Ла Лиги, и я вновь буду стоять здесь и вручать ему очередной приз. Это повторялось снова и снова.

На этот раз все иначе. Я знаю, что больше никому не вручу эту награду самому титулованному футболисту в истории. Почему? Ответ прост: никто тебя не превзойдет, Лео. Это абсолютно невозможно. Человечество всегда стремилось превзойти себя, но есть пределы, которые, как мне кажется, непреодолимы. Никто из ныне живущих не увидит другого футболиста, который сможет накопить больше трофеев, чем ты. Ты недосягаем. Ты недосягаем на поле, обыгрывая соперников, и ты недосягаем с этим поистине удивительным количеством трофеев.

102 титула – как командные, так и индивидуальные. Это потрясающий и невозможный для повторения рекорд. Именно поэтому мы вручаем тебе это отличие (которое станет твоим 103-м трофеем), уже зная, что таких, как ты, больше не будет. Но мы также понимаем, что возможно, ты снова расчистишь свою переполненную полку трофеев, чтобы добавить еще несколько кубков. Это ничего не изменит, а лишь усилит престиж и значимость этой награды.

Лео, ты представляешь собой вершину спортивного мастерства. Ты воплощаешь навыки и решимость, необходимые для достижения успеха. Ты абсолютный чемпион чемпионов. Ты – идеальное определение этого термина.

Marca уже вручала несколько наград в США. Например, легендарную награду Marca Legend получили Мохаммед Али и Симона Байлс. А теперь эта награда вручается такому чемпиону чемпионов, как Месси.

Лео, мы собираемся вручить тебе два произведения искусства, созданные испанским художником Хосе Марией Пеньей и аргентинским скульптором Карлосом Бенавидесом. И кажется уместным, что на сцене появятся художественные произведения, потому что футбол – это искусство, а ты – художник.

Сколько грации ты приносишь на поле! Сколько гармонии в каждом пасе! Какая идеальная эстетика, когда ты бьешь штрафной! Сколько красоты в каждом из твоих голов! Сколько музыкальности взрывается в празднованиях! Сколько великолепной литературы воспевает твои победы!

Футбол должен быть признан одним из видов искусств, в том числе благодаря мастерам, таким как ты. Потому что искусство вдохновляет, как и ты. Ты являешься источником вдохновения для своих партнеров, даже для соперников. Для тренеров, для молодых игроков, которые смотрят на тебя с восхищением, для ветеранов, которые следят за тобой с удивлением, и для всех болельщиков...

Ты – образец для подражания».

«Я смог осуществить все свои мечты». Месси благодарен и стремится к большему

Вот главное из речи аргентинца.

● О достижениях: «Я смог осуществить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это. Я смог осуществить самую большую мечту для футболиста – выиграть чемпионат мира. Я выиграл много титулов в клубе своей жизни – «Барселоне». Я также побеждал в Париже и сейчас в составе «Интер Майами». Я борюсь за то, чтобы продолжать завоевывать многие другие трофеи».

● О титулах: «Видел фотографию своего первого детского трофея, но не помню его. Конечно, как и любой из моих детей, я тогда не знал, что меня ждет впереди. Я наслаждался футболом с самого раннего детства, это моя страсть.

Не считаю титулы. Большинство из них – индивидуальные. Видео [от Marca] меня впечатлило. Многое пронеслось в голове… Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти».

● О ЧМ-2026: «Я люблю играть в футбол. Недавно я был на переполненном «Монументале», где скандировали мое имя и имена моих партнеров. Я пережил трудные времена вместе со сборной и признателен за то, что происходит сейчас. Я пользуюсь этим, потому что время уходит. Я не забегаю вперед. Я стараюсь наслаждаться каждым днем. Придет время – увидим, не люблю торопить события. Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо, быть счастливым. Это важнее для меня, чем то, попаду ли я на турнир или нет».

● О родных местах: «Каталония и Аргентина – мои два дома. Там я был счастливее всего со своей семьей. Но сейчас мы находимся в месте, где мы очень счастливы».

Месси – уже лучший бомбардир в истории «Майами». А «Интер» побил рекорд по очкам и залетел на клубный ЧМ

Фото: Gettyimages /Julian Finney / Staff ; marca.com