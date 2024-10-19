«Она не сдержалась». Жена Месси хвастается трофеями мужа после его скромных слов

Совсем недавно Лионель Месси был официально коронован как величайший футболист – испанское издание Marca присвоило ему звание самого титулованного футболиста в истории.

Пока Лео скромно благодарил всех в соцсетях, его жена Антонела Роккуццо не сдержалась и с гордостью написала: «Лучший игрок в истории с наибольшим количеством трофеев! Поздравляю, любовь моя! Ты невероятен!».

Вместе с надписью она поместила фотографию всех трофеев Месси, едва поместившихся в кадр.

В комментариях быстро поддержали ее, заявив: «С Антонелы хватит. Она сказала: «Если ты не хочешь хвастаться, я похвастаюсь за тебя».

И, честно говоря, кто может ее винить?