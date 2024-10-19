«Он пришел на первую тренировку в 6:50, а начало в 10». Бекхэм – подробно о трудовой этике Месси

На подкасте у экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился деталями трудовой этики Лионеля Месси:

«Я слышал, как люди рассказывают о том, как работает Криштиану Роналду, какой он игрок, какие элементы он использует, чтобы достичь целей и оставаться на вершине в течение многих лет, но с Лео, как по мне, все обстоит именно так.

Объясню: он пришел на первую тренировку «Интер Майами» в 6:50 утра. Там никого не было. Тренировка была в 10 утра. Он делает все, что вы ожидаете от молодого игрока. Я вижу, как он продолжает делать это сейчас, несмотря на все, что он выиграл за карьеру».

Бекхэм рассказал о Месси как о настоящем победителе, отметив, что, несмотря статус самого титулованного футболиста, он по-прежнему жаждет титулов:

«Он все еще расстраивается, когда что-то идет не так, и когда он проигрывает матч или не может играть из-за травмы, он все еще там, каждый день и в каждой игре. За этим невероятно наблюдать».