Лидеры «Спартака» и «Краснодара»: кто полезнее? Сперцян vs Барко, Угальде vs Кордоба

В субботу «Спартак» примет «Краснодар», это ключевая игра для 12-го фэнтези-тура Мир РПЛ . Дедлайн – в 18:00 мск пятницы.

Сравниваем лидеров команд на каждой позиции.

Вратари: Александр Максименко vs Станислав Агкацев

По фэнтези-очкам Александр Максименко 4-й среди вратарей (47), а вот процент выбора у него крайне низкий (4,88%) – легко объяснить большей популярностью других игроков «Спартака». У Александра шесть сухих матчей в 11 турах, больше только у Евгения Латышонка (8) и как раз Станислава Агкацева (7).

Станислав Агкацев – второй по набору (56 очков) и 4-й по популярности (13,43%) среди вратарей в РПЛ. А еще это второй вратарь лиги по проценту отраженный ударов (86,5%), лучше показатель только у Латышонка.

Защитники: Срджан Бабич vs Витор Тормена

Срджан Бабич пропустил прошлый тур (перебор желтых). Из-за неудачных результатов команды популярность серба упала на 15%, но он все еще в топ-10 защитников благодаря двум голам и сухой серии «Спартака» на старте сезона.

Витор Тормена в топ-5 защитников фэнтези-турнира (54 очка) во многом благодаря отличной игре «Краснодара» в обороне: из шести последних игр в РПЛ сразу пять на ноль, в том числе против «Динамо», «Локомотива», «Ростова» и «Зенита».

Полузащитники: Эсекиэль Барко vs Эдуард Сперцян

Эсекиэль Барко – второй по результативности футболист фэнтези РПЛ (72 очка, больше только у Алексея Батракова). Полузащитник отметился результативным действием в каждом из трех последних туров чемпионата (2 гола с пенальти, 1 ассист). С отрывом самый популярный и результативный игрок «Спартака».

У Эдуарда Сперцяна 65 очков, по этому показателю он 3-й в фэнтези-турнире. В 6 первых турах полузащитник «Краснодара» ни разу не отметился голом, а его популярность закономерно находилась на уровне 10%. Сейчас у Сперцяна 5 голов и самый высокий процент выбора в команде – 30,75%.

Нападающие: Манфред Угальде vs Джон Кордоба

В 11 играх у Манфреда Угальде шесть голов, больше в РПЛ забили только Максим Глушенков и Алексей Батраков (по семь). Угальде – третий по популярности нападающий в фэнтези (23,59%) после Константина Тюкавина и Мирлинда Даку, дисквалифицированного на 12-й тур.

В чемпионате у Джона Кордобы тоже шесть голов, причем все – в четырех последних турах. В конце лета популярность Кордобы была низкой, во многом из-за возможного ухода из команды, но сейчас подбирается к 20%.

Кого брать в фэнтези РПЛ: советы, как быть перед матчем «Спартак» – «Краснодар»

Дедлайн 12-го тура – 18 октября (пятница) в 18:00 . Его откроет матч «Акрон» – «Зенит».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Филиппов