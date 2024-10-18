Главная поддержка Тухеля у руля сборной Англии - знакомимся с новой возлюбленной тренера😍
Поддерживать главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля на новой должности будет его девушка – бразильская красавица Натали Макс.
Натали Герриеро Макс 37 лет, она на 13 лет моложе Тухеля. Их отношения начались в мае 2022 года, всего через месяц после того, как брак немецкого тренера закончился.
Натали работает директором в консалтинговом агентстве Natexo с марта 2014 года.
У бразильянки двое детей от предыдущих отношений, оба ребенка проживают с ней в Лондоне.
Считается, что ее роман с Тухелем стал «серьезным» в июле 2022 года, когда они вместе отправились в отпуск на Сардинию.
Томас Тухель и его бывшая супруга Сисси были женаты 13 лет. Они развелись в апреле 2022 года, когда надежды на примирение не было. У пары две дочери — Эмма и Ким, — их семья обосновалась графстве Суррей, когда Тухель стал главным тренером «Челси» в 2021 году.
Сообщалось, что журналистка Сисси оставила работу в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, чтобы сосредоточиться на воспитании двух детей.
Когда Томас работал в «Челси», слухи о его личной жизни просочились в раздевалку, и игроки сплетничали за спиной немца. Сообщается, что дела пошли настолько плохо, что некоторые звезды «Челси» даже изменили свое отношение к Тухелю, прежде чем он был в конечном итоге уволен совладельцем Тоддом Боули.
Красота, конечно, своеобразная, но хотя бы ноги у обоих - одинаковой "конструкции"..)
Вот прям красавица? 🤨
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