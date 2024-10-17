😮 Говорите, Роналду не нужен сборной? А вы в курсе, что весь старт Португалии суммарно забил за карьеру в половину меньше Криштиану? 😱
Криштиану Роналду – не только голеадор, красивый мужчина, звезда соцсетей и успешный ютубер, но и сердце Португалии. Учитывая масштабы нападающего, возможно, даже не только в сборной.
В последние годы можно часто услышать мнение, что нарциссизм Криша не позволяет ему поступить по совести – уйти из национальной команды. Многие полагают, что так сборная сможет расти и перестанет работать на статистику славного капитана.
Но вот любопытный факт: В последнем матче Лиги наций футболисты, вышедшие в стартовом составе, суммарно забили за карьеру 470 мячей.
Это конечно хороший показатель, но вот один Криштиану имеет на счету 906 голов – почти в два раза больше.
Мнение соцсетей.
💭 «Роналду – настоящий зверь».
💭 «Это невероятно».
💭 «Лучший из лучших».
💭 «Этот парень – машина».
💭 «Зверь».
И все сняты на камеру.