Рыжий ирландец ушел из футбола в 38 лет.

Бывший игрок «Спартака» Эйден Макгиди завершил карьеру. В клубе шотландского Чемпионшипа «Эйр Юнайтед» – последнем для него – он был и техническим директором, но с начала октября не задействован и там.

Макгиди объявил о завершении карьеры, его процитировала Irish Independent. Там были и такие строчки: «Мне повезло выступать за множество больших клубов в Англии, Шотландии и России. Прекрасные воспоминания. Никогда не забуду волшебные времена, когда я на протяжении 13 лет представлял сборную Ирландии и выступал на чемпионатах Европы».

Каким мы его запомним?

Самый дорогой трансфер «Спартака», еврокубки и собственный финт

«Спартак» масштабно закупался летом 2010-го под Лигу чемпионов, когда попал напрямую после серебра-2009, а покупка 24-летнего Макгиди из «Селтика» за 12 миллионов евро стала рекордной в истории клуба и четвертой по стоимости в российском футболе, дороже были только трансферы Анатолия Тимощука, Манише и Бруну Алвеша.

Эйден мощно начал: в первой игре за «Спартак» отдал ассист, потом съездил на игру в ЛЧ против «Марселя», в следующем матче отдал еще одну голевую, а после забил животом первый гол за москвичей. 1+2 в первых трех играх.

Более продуктивной по личной статистике была весна-2011: на отрезке из шести матчей Макгиди забивал или ассистировал в пяти. За «Спартак» он сыграл на двух групповых этапах ЛЧ и дошел до четвертьфинала Лиги Европы, регулярно забивал и ассистировал в топ-матчах – с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом».

В России Макгиди провел три с половиной года. У него 13 голов и 28 ассистов. Но еще несколько удалений. В середине 2013-го ирландец получил шестиматчевую дисквалификацию за вторую прямую красную в сезоне и оскорбление арбитра (в итоге снизили до двух игр), а ближе к концу его отстранили от тренировок в клубе за «невыполнение требований главного тренера» – Валерия Карпина.

В симуляторе FIFA стал популярным «финт Макгиди» – ирландец фирменно с разворотом пробрасывал мяч мимо соперника и уходил на скорости. В матче «Спартака» с «Рубином» ему удалось подобное – так он убежал от Сесара Наваса. Вот этот момент с восторженными голосами Василия Уткина и Юрия Розанова.

Макгиди играл в «Спартаке» до 2013-го, он перешел в «Эвертон» всего за два миллиона евро.

Непростой характер Макгиди – одна из главных ассоциаций. Партнеры говорили: «неуравновешенный», «сумасбродный», «сварливый»

Просто несколько цитат:

Динияр Билялетдинов рассказывал Спортсу’‘: «Он сам про себя говорил: «Я психопат, меня не трогайте». Мог психануть на ровном месте, обидеться на кого-то, уйти с тренировки. Такое может случиться один раз, но если повторяется неоднократно, то футболист неуправляем. Вот он ушел как-то с тренировки, и всем легче стало, потому что до этого он валял дурака. Мог встать как вкопанный и стоять. Или с разбегу по ногам ударить. Но это ни в коем случае не умаляет его футбольных качеств. Он хороший футболист, и никто с этим не поспорит.

Андрей Тихоно в говорил «Спорт-Экспрессу»: «По самоотдаче никаких претензий. Боец. Но психика неуравновешенная. На поле постоянно злится на себя, заводится. В итоге перегорает».

Даже Мартин О’Нил , на тот момент главный тренер сборной Ирландии, саркастично высказывался об отстранении Макгиди в «Спартаке»: «Он поссорился с тренером. Какой сюрприз. В чем было дело – ему никто бутсы не подал или что-то такое? Я знаю Эйдена. Он отличный парень с большим талантом. Но он – сварливый мерзавец. И с ним будет все в порядке. Когда он сидит в дубле полгода, у него сносит крышу, он сходит с ума».

Дмитрий Попов , работавший спортивным директором, рассказывал «Чемпионату»: «Понимали, что Макгиди сумасбродный человек. Но по-спортивному он был злой, любил вызовы. Да, риски были, но играл он хорошо, хоть и не раскрыл свой потенциал в силу характера».

Валерий Карпин отзывался: «Макгиди – один из самых одаренных игроков, с которыми я работал. Но психологически неуравновешенный, а с психологически неуравновешенным мужчиной и жене дома трудно будет. Человек мог получить красную карточку только потому, что обиделся сам на себя. Я и запугивать, и задабривать его пробовал, иногда ссылкой в дубль угрожал. Психолог у него тоже был, но, видимо, не помог. Но понятны были эти проблемы не сразу.

Ничего криминального не было. Психуют все. С субординацией между игроком и тренером все тоже было хорошо. В игре – да, разное бывало, из-за психологической неуравновешенности. С любым человеком сложно, если неправильно реагирует на какие-то вещи».

Макгиди с восторгом говорил о Москве, хвалил режим в «Спартаке». И давал интервью на русском

Макгиди несколько раз рассказывал британским медиа детали о жизни в России.

В 2014-м он говорил: «Я чувствовал себя немного одиноко. Мне казалось, что меня начинают забывать. Ближе к концу пребывания в «Спартаке» все начало действовать мне на нервы. В команде была негативная атмосфера, постоянные штрафы и отношение, как к детям».

К тому времени Макгиди уже разговаривал на русском и даже давал так интервью – это было после игры с «Краснодаром» в 2013-м. Понял не все вопросы, но все равно справился.

Рассказывал The Times: «Это оказалось не так тяжело, как я думал. Сначала я брал уроки, но они оказались бесполезны. Если ты каждый день слышишь язык, в итоге начинаешь понимать его. Через год я нормально давал интервью русским журналистам. Провел одну пресс-конференцию после матча, и когда договорил, мне аплодировали».

В том же году он вернулся в Россию, чтобы сыграть за «Эвертон» против «Краснодара» в Лиге Европы, и сказал: «Выступления за «Спартак» я не вспоминаю как кошмар. У меня очень хорошие воспоминания о нескольких годах в клубе. Конечно, мне было трудно адаптироваться к другой культуре, но в целом в России все было хорошо».

А вот слова через пару лет: «Мой период в «Спартаке» стоит особняком по сравнению с остальными командами. Я наслаждался проведенным временем, там все было совсем по-другому. Режим, это отличалось от того, к чему я привык в «Селтике». Образ жизни в России мне очень нравился, Москва – большой город, сильно похожа, скажем, на Лондон или Париж. Там были классные рестораны, хорошие ночные клубы и магазины».

Еще Макгиди поделился историей: перед одним из матчей «Спартака» на базу пришли фанаты, а в задних карманах джинс у каждого были пистолеты. Карпин тогда отреагировал: «Не в курсе про пистолеты. Но болельщики приходили, да. Они сказали, что хотели бы пообщаться с футболистами. Окей, давайте пообщаемся».

В 2022-м Эйден рассказывал, что следит за российской политикой и читает книги о России: «Нужно было проникнуться новой культурой, и в конце концов мне это понравилось. Труднее было моей жене, когда она оставалась одна в Москве, а мы уезжали на выездные матчи на несколько дне». Но, когда мы были вместе, все было хорошо. Ночная жизнь и шоппинг там прекрасны. Я хорошо ладил с Карпиным. Он был довольно строгим и требовательным, и я воспринимал бы это куда лучше, если бы отправился в Россию в более зрелом возрасте».

Макгиди после «Спартака»: немного АПЛ, спуск в Чемпионшип и Лигу 1

В «Эвертоне» Макгиди провел полтора сезона в АПЛ, а затем спустился в Чемпионшип, его арендовывали «Шеффилд Уэнсдей» и «Престон». Следующий этап – «Сандерленд», с ним ирландец улетел в Лигу 1, это как раз тот сезон, когда снимали первый Sunderland Till I Die, Макгиди был одним из персонажей драмы.

Он принадлежал клубу пять лет, только на полгода возвращался в Чемпионшип – его арендовал «Чарльтон».

Дальше – сезон в шотландской Премьер-лиге за «Хиберниан», там Макгиди подписывал контракт разноцветной ручкой, это потом активно обсуждали в соцсетях. В 2023-м он на два года пришел уже в шотландский Чемпионшип – в «Эйр Юнайтед» заодно получил должность технического директора.

В сезоне-2023/24 играл редко, а 1 октября 2024-го покинул клуб. По сути, самыми яркими были годы в «Селтике» (семь трофеев) и «Спартаке»: серебряный призер РПЛ, участник еврокубков.

Макгиди провел 93 матча за сборную Ирландии, забил пять мячей – Северной Македонии, Андорре, Латвии и Грузии (дважды). Он съездил на два чемпионата Европы – сыграл во всех матчах со старта в 2012-м и отдал ассист на единственный ирландский гол, выходил на замену в трех играх группового этапа-2016.

Эйден завершил карьеру, но вряд ли ушел из футбола насовсем. В последние годы он говорил, что планирует получить тренерскую лицензию УЕФА категории А и учился менеджменту. Теперь времени на это еще больше.

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Фото: Gettyimages /Ross MacDonald – SNS Group, Mike Hewitt, Dmitry Korotayev, Dean Mouhtaropoulos; Dmitry Golubovich, Nataliya Kondratenko, Dmitry Golubovich/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Виталий Тимкив