Все сыновья Зинедина Зидана играют в футбол. Старший уже завершил карьеру, а как дела у остальных?
Зинедин Зидан после великолепной игровой карьеры сумел зарекомендовать себя в качестве отличного тренера, три раза подряд взяв Лигу чемпионов с «Мадридом». Многие назовут француза одним из лучших игроков в истории.
У Зизу есть четыре сына, все подались в футболисты. Именитый отец помог детям сделать первые футбольные шаги на самом высоком уровне, но у этой медали есть и обратная сторона – давление и бесконечное сравнение с великим Зинедином.
Пока никто из сыновей француза не смог и близко приблизиться к отцу. Старший уже попрощался с футболом, а остальные все еще пытаются вписать свои имена в историю игры. Давайте посмотрим, как обстоят дела у детей легенды «королевского клуба».
Энцо Зидан
Старший из сыновей Зизу провел десять лет в академии «Реала», но за первую команду сыграл лишь однажды, забив гол в дебютном матче за «сливочных» против «Культураль Леонеса» в Кубке Испании.
В 2017 году Энцо перешел в «Алавес», где так и не смог зарекомендовать себя. Затем он выступал за «Лозанну», «Авеш», «Альмерию» и «Родез». Последней командой в карьере Энцо стала испанская «Фуэнлабрада». Летом 2023 года старший сын Зидана завершил игровую карьеру, ему было всего 28 лет.
В 2018 году Энцо рассказал о бремени, которое несет сын легенды «Реала»:
«У меня оно с детства, и так будет всегда, это не изменится. Но я стараюсь отстраниться и сосредоточиться на том, чтобы стать лучшей версией Энцо. Люди сравнивают тебя, критикуют, хотят от тебя большего и говорят, что ты здесь лишь потому, что ты чей-то сын. Остальных будут критиковать за другие вещи, но я стараюсь не думать об этом».
Люка Зидан
Второму сыну Зизу сейчас 26 лет, он выступает на позиции вратаря. Как и старший брат, Люка – воспитанник «Мадрида». За основу «сливочных» он дебютировал в 2018 году и провел за первую команду лишь два матча.
После «Реала» Люка выступал за «Расинг», «Райо Вальекано» и «Эйбар». Этим летом голкипера подписала «Гранада», к сожалению, на старте сезона француз получил травму колена.
Люка тоже говорил о сложностях из-за своей знаменитой фамилии:
«Давление со стороны СМИ высоко. Мне нужно было отвлечься от этого. С самого детства я старалась держаться подальше от всего этого. Из-за своей фамилии я более уязвим, чем любой другой игрок».
Тео Зидан
Вы вряд ли удивитесь, что средний сын Зинедина также начинал карьеру в академии «королевского клуба». В отличие от старших братьев, Тео так и не смог сыграть за первую команду «Мадрида», зато в его копилке – 94 матча в составе «Кастильи».
Этим летом 22-летнего полузащитника подписала «Кордоба». За новую команду Тео выступает регулярно: девять матчей на старте сезона.
Элиас Зидан
По доброй семейной традиции младший сын Зизу знакомился с футболом в академии «сливочных». Элиас находился в системе «Реала» до января 2024 года, пока не перебрался в «Бетис». Сейчас парню 18 лет, в этом сезоне он провел два матча за дубль «бетикоса», не отметившись результативными действиями.
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