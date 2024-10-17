Все сыновья Зинедина Зидана играют в футбол. Старший уже завершил карьеру, а как дела у остальных?

Зинедин Зидан после великолепной игровой карьеры сумел зарекомендовать себя в качестве отличного тренера, три раза подряд взяв Лигу чемпионов с «Мадридом». Многие назовут француза одним из лучших игроков в истории.

У Зизу есть четыре сына, все подались в футболисты. Именитый отец помог детям сделать первые футбольные шаги на самом высоком уровне, но у этой медали есть и обратная сторона – давление и бесконечное сравнение с великим Зинедином.

Пока никто из сыновей француза не смог и близко приблизиться к отцу. Старший уже попрощался с футболом, а остальные все еще пытаются вписать свои имена в историю игры. Давайте посмотрим, как обстоят дела у детей легенды «королевского клуба».

Энцо Зидан

Старший из сыновей Зизу провел десять лет в академии «Реала», но за первую команду сыграл лишь однажды, забив гол в дебютном матче за «сливочных» против «Культураль Леонеса» в Кубке Испании.

В 2017 году Энцо перешел в «Алавес», где так и не смог зарекомендовать себя. Затем он выступал за «Лозанну», «Авеш», «Альмерию» и «Родез». Последней командой в карьере Энцо стала испанская «Фуэнлабрада». Летом 2023 года старший сын Зидана завершил игровую карьеру, ему было всего 28 лет.

В 2018 году Энцо рассказал о бремени, которое несет сын легенды «Реала»:

«У меня оно с детства, и так будет всегда, это не изменится. Но я стараюсь отстраниться и сосредоточиться на том, чтобы стать лучшей версией Энцо. Люди сравнивают тебя, критикуют, хотят от тебя большего и говорят, что ты здесь лишь потому, что ты чей-то сын. Остальных будут критиковать за другие вещи, но я стараюсь не думать об этом».

Люка Зидан

Второму сыну Зизу сейчас 26 лет, он выступает на позиции вратаря. Как и старший брат, Люка – воспитанник «Мадрида». За основу «сливочных» он дебютировал в 2018 году и провел за первую команду лишь два матча.

После «Реала» Люка выступал за «Расинг», «Райо Вальекано» и «Эйбар». Этим летом голкипера подписала «Гранада», к сожалению, на старте сезона француз получил травму колена.

Люка тоже говорил о сложностях из-за своей знаменитой фамилии:

«Давление со стороны СМИ высоко. Мне нужно было отвлечься от этого. С самого детства я старалась держаться подальше от всего этого. Из-за своей фамилии я более уязвим, чем любой другой игрок».

Тео Зидан

Вы вряд ли удивитесь, что средний сын Зинедина также начинал карьеру в академии «королевского клуба». В отличие от старших братьев, Тео так и не смог сыграть за первую команду «Мадрида», зато в его копилке – 94 матча в составе «Кастильи».

Этим летом 22-летнего полузащитника подписала «Кордоба». За новую команду Тео выступает регулярно: девять матчей на старте сезона.

Элиас Зидан

По доброй семейной традиции младший сын Зизу знакомился с футболом в академии «сливочных». Элиас находился в системе «Реала» до января 2024 года, пока не перебрался в «Бетис». Сейчас парню 18 лет, в этом сезоне он провел два матча за дубль «бетикоса», не отметившись результативными действиями.

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