Зидан назвал игрока, который заслуживал ЗМ, но так и не получил его - трудно не согласиться

Зинедин Зидан когда-то назвал игрока, который обязан был получить «Золотой мяч», но так и не получил.

Последние лет 15 почти всегда награда доставалась Лео Месси либо Криштиану Роналду, но в сезоне 2009/2010 Андреас Иньеста, одноклубник Лионеля, многими считался игроком, больше заслуживающим получить награду лучшего игрока на планете.

Одним из аргументов было невероятное выступление испанца на победном ЧМ-2010, которое он подытожил решающим голом в финале против Нидерландов.

«Это игрок, который научил всех мечтать. Он должен был выиграть Золотой мяч, особенно в год, когда победил на чемпионате мира. Это точно был его сезон. Мне в голову приходят только хорошие слова о нем».

Сам Иньеста отвечал, что не воспринимает близко к сердцу тогдашнее второе место по итогам голосования: «Золотой мяч? Хави, Лео и я на подиуме - это больше, чем моя победа», – сказал он.

«Самый большой приз - это три игрока из Ла-Массии на подиуме, а не то, кто его выиграл».

Недавно легендарный полузащитник объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.