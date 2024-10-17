Борка Бужик – новая девушка звезды «Ливерпуля». За три месяца стала женой!

«Она сказала Да! ❤️💍», – написал Доминик Собослаи в соцсетях, прикрепив фото со своей девушкой Боркой Бужик в обручальном кольце.

Об отношениях Доминик объявил в июле, когда проводил с Боркой отпуск в Италии. Предыдущие длились три года и завершились в сентябре 2023-го. Новый роман идет на более высоких оборотах.

Бузсик работает специалистом по маркетингу и связям с общественностью в венгерской компании Toman Diet, пропагандирующей здоровый образ жизни и диеты. В 2022 году окончила Будапештский университет Корвинуса, изучая бизнес-администрирование и менеджмент.

Благодаря публичным заявлениям Доминика, число ее подписчиков значительно увеличилось с 12 тысяч до 41 500, и продолжает расти с каждым часом.