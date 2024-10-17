Угадаете футболиста сборной Англии по карьере? Галлахер выбил 10 из 10

Повторите его результат?

В международную паузу руководство сборной Англии вело переговоры с Томасом Тухелем, а сммщики в это время задавали каверзные вопросы Конору Галлахеру. Полузащитника попросили опознать игроков сборной Англии по клубам, за которые они играли.

Спрашивали и про действующих футболистов, и про заметных игроков прошлых лет. Подсказки – все клубы и годы выступлений. Галлахер выбил 10 из 10 (хотя с одним вопросом возникли трудности). Справитесь не хуже?