Ждем звонка Роналду Геничу? Он и Кассано не включили Криштиану в топ-10 любимых футболистов – объяснили позицию

На этой неделе экс-форвард «Реала» Антонио Кассано рассказал, что Криштиану Роналду прислал ему сообщение с перечислением своих трофеев и статистики после того, как итальянец не включил португальца в топ-10 своих любимых футболистов. Вскоре Антонио добавил, что не считает Роналду великим игроком.

Комментатор Константин Генич заявил, что в его списке десяти любимых игроков тоже нет КриРо:

«Хотите, чтобы Криштиану вас заметил, напишите что-то негативное про него в комментариях. Криштиану, напиши мне! Мне напиши! Я тоже считаю, что в моей десятке любимых игроков тебя быть не должно. При всём том, что ты прекрасный, наверное, семьянин, прекрасный бомбардир, легенда футбольная. Ну мне всё-таки ближе игроки несколько иного характера и иного склада. Но пиши, буду ждать».