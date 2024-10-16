🧙🏻♀️ «Ведьма». Журналистка предсказала шесть голов Аргентины и хет-трик Месси в матче с Боливией 😱
В Южной Америке паника.
Журналистка вчера сделала прогноз на отборочный матч квалификации ЧМ между Аргентиной и Боливией:
«6:0. И Месси оформит хет-трик, также будут голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса...»
Помните, как закончился матч?
И вот реакция соцсетей.
💭 «Скажи мне, достигнет ли биткойн 100 тысяч или нет».
💭 «Эта же девушка сказала: Если Милей победит, Аргентина через 20 лет будет иметь более высокий ВВП, чем Германия».
💭 «Она что-то знает».
💭 «Это уже перебор».
💭 «Интересно будет послушать ее сейчас».
«Иван Васильевич меняет профессию»