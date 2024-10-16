🧙🏻‍♀️ «Ведьма». Журналистка предсказала шесть голов Аргентины и хет-трик Месси в матче с Боливией 😱

В Южной Америке паника.

Журналистка вчера сделала прогноз на отборочный матч квалификации ЧМ между Аргентиной и Боливией:

«6:0. И Месси оформит хет-трик, также будут голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса...»

Помните, как закончился матч?

И вот реакция соцсетей.

💭 «Скажи мне, достигнет ли биткойн 100 тысяч или нет».

💭 «Эта же девушка сказала: Если Милей победит, Аргентина через 20 лет будет иметь более высокий ВВП, чем Германия».

💭 «Она что-то знает».

💭 «Это уже перебор».

💭 «Интересно будет послушать ее сейчас».