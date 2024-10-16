«Сити» не хочет вернуть зарплату Менди, потому что «он не мог выполнять свои обязанности». Но ведь... он был под арестом
Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди продолжает судебные тяжбы с бывшим клубом.
30-летний француз требует вернуть ему 11 миллионов фунтов стерлингов, которые чемпионы Премьер-лиги удержали с него после того, как в августе 2021-го он был обвинен в четырех изнасилованиях и одном нападении.
Преступления, как утверждалось, были совершены во время вечеринки по случаю окончания Covid в его особняке стоимостью 4,6 млн фунтов стерлингов в Престбери. Но позже Менди оправдали.
Представитель «Сити» вчера заявил в суде:
«Менди хочет сказать, что может вести себя так безответственно, как ему нравится. Он может игнорировать все правила, как юридические, так и здравого смысла. Он хочет сказать, что за его поведение не должно быть никаких последствий.
Трудовой договор по своей сути является сделкой о работе/заработной плате.
Он должен быть в состоянии играть, но он не мог этого делать из-за своего поведения. Мы здесь не говорим, что он виновен. Речь о том, как он вел себя под арестом.
Причина не в том, что он подвергся дисциплинарному взысканию, а в том, что он не мог выполнять свои обязанности».
Так кто прав?
К сожалению, конечно, сказанное выше никогда не произойдёт в современном ультраматриархальном обществе.
Это как если бы человек попал в форс-мажорную ситуацию ..пока следственные действия идут , все сроки стопрятся.
Вот есть офигенный пример российского мента которого посадили, он отсидел, потом добился пересмотра дела , его оправдали по реабилитирующим основаниям и вернули на работу на ту же должность но + время пока сидел в выслугу лет посчитали и за все время пока сидел выплатили зарплату. И это правильно.
Если он не виновен, то упущенный доход должны возместить те, кто обвинил невиновного человека
Воняет лицемерием.