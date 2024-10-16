«Сити» не хочет вернуть зарплату Менди, потому что «он не мог выполнять свои обязанности». Но ведь... он был под арестом

Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди продолжает судебные тяжбы с бывшим клубом.

30-летний француз требует вернуть ему 11 миллионов фунтов стерлингов, которые чемпионы Премьер-лиги удержали с него после того, как в августе 2021-го он был обвинен в четырех изнасилованиях и одном нападении.

Преступления, как утверждалось, были совершены во время вечеринки по случаю окончания Covid в его особняке стоимостью 4,6 млн фунтов стерлингов в Престбери. Но позже Менди оправдали.

Представитель «Сити» вчера заявил в суде:

«Менди хочет сказать, что может вести себя так безответственно, как ему нравится. Он может игнорировать все правила, как юридические, так и здравого смысла. Он хочет сказать, что за его поведение не должно быть никаких последствий.

Трудовой договор по своей сути является сделкой о работе/заработной плате.

Он должен быть в состоянии играть, но он не мог этого делать из-за своего поведения. Мы здесь не говорим, что он виновен. Речь о том, как он вел себя под арестом.

Причина не в том, что он подвергся дисциплинарному взысканию, а в том, что он не мог выполнять свои обязанности».

Так кто прав?