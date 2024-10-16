🥶 «Это называется АУРА». У Аргентины есть традиция перед матчами – выглядит эпично
В сборной Аргентины сформировалась особая традиция. Выглядит это так: перед матчами футболисты ждут Лео Месси, расходятся перед ним, а он выводит команду на поле. Смотрится атмосферно, фанаты в восторге.
Так было и на Копа Америка-2024.
И в последнем матче с Боливией.
Реакции болельщиков:
💭 «Это называется АУРА»
💭 «Лидер мафии»
💭 «Они делают это, потому что уважают его»
Как генерал обходит свое войско.
Они его боготворят и это еще надо заслужить.
Месси конечно ментальная глыба, без театральности, пиара и истерик заставил целое поколение игроков сборной выгрызать, биться ради страны и него самого.
Вот оно лидерство!
И если Месси заявит, что в ситуации подобной Роналду на ЧМ-22 гол забил он, вся команда на Библии/Коране/Конституции поклянется что так и было. Просто потому что до этого вел себя предельно честно и во лжи не замечен.