🥶 «Это называется АУРА». У Аргентины есть традиция перед матчами – выглядит эпично

В сборной Аргентины сформировалась особая традиция. Выглядит это так: перед матчами футболисты ждут Лео Месси, расходятся перед ним, а он выводит команду на поле. Смотрится атмосферно, фанаты в восторге.

Так было и на Копа Америка-2024.

И в последнем матче с Боливией.

Реакции болельщиков:

💭 «Это называется АУРА»

💭 «Лидер мафии»

💭 «Они делают это, потому что уважают его»