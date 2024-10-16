«Это что за херня?» Фанаты в шоке от плакаты «Барсы» к 125-летию клуба

«Барселона» отмечает 125-летие – серьезнейшая дата для любой организации. На торжественном мероприятии президент клуба Жоан Лапорта показал плакат, подготовленный к празднику.

Зал встретил аплодисментами, а вот в болельщики в соцсетях не оценили:

💭 «Это что за херня?»

💭 «Не хватило денег на художника»

💭 «Это Ориоль Ромеу?»

💭 «Я так польщен, что школьный рисунок моего 5-летнего сына был выбран в качестве постера для такого памятного события. «Барса» — это действительно больше, чем просто клуб»

💭 «Если это плакат к 125-летию клуба, то мы действительно бедны».