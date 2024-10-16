«Он выиграл ЛЧ, но из группы «Челси» вывел Лэмпард». Приз за самое тупое мнение о назначении Тухеля уходит экс-игроку сборной
Томас Тухель согласовал контракт со сборной Англии и скоро официально станет новым главным тренером.
Экс-тренер «Челси», «Баварии» и «ПСЖ» скоро приступит к новой работе. Но в Англии многие недовольны таким назначением. Многие фанаты хотят видеть в качестве тренере национальной сборной англичанина.
Но самое тупое мнение по поводу назначения Тухеля - у бывшего английского футболиста Дина Эштона. Вы его вряд ли помните, но в 2008 году он даже сыграл свой единственный матч за сборную Англии. Также с 2000 по 2009 год Эштон играл за «Крю Александра», «Вест Хэм», и «Норвич».
Вот что он сказал о назначении Тухеля для Sky Sports:
«Честно говоря, мне не очень нравится наблюдать за игрой Томаса Тухеля. Он не играет в атаку, это будет больше оборонительный футбол.
Да, он выиграл ЛЧ с «Челси», но Лэмпард вывел команду из группы в ЛЧ, а в финале Гвардиола ошибся с составом... Я не чувствую себя довольным после этого назначения».
Вот как на высказывания Дина отреагировали фаны:
📝 «Господи. Один из лучших тактических тренеров в мировом футболе. И Дин Эштон, сыгравший одну игру за сборную, недоволен».
📝 «Он просто хотел лысого тренера».
📝 «Что вообще может знать Дин Эштон».
📝 «Англии нужен Фрэнк Лэмпард 😂».
И не стали брать еще одного местного учителя физкультуры, а взяли реального топ тренера, который еще и хорош в кубках
Там человек Реал, который всю ЛЧ на колени ставит первый раз просто без шансов прошёл, а второй раз на Бернабеу 0-3 едва не сделал. Как вообще люди такое пишут …