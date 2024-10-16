«Он выиграл ЛЧ, но из группы «Челси» вывел Лэмпард». Приз за самое тупое мнение о назначении Тухеля уходит экс-игроку сборной

Томас Тухель согласовал контракт со сборной Англии и скоро официально станет новым главным тренером.

Экс-тренер «Челси», «Баварии» и «ПСЖ» скоро приступит к новой работе. Но в Англии многие недовольны таким назначением. Многие фанаты хотят видеть в качестве тренере национальной сборной англичанина .

Но самое тупое мнение по поводу назначения Тухеля - у бывшего английского футболиста Дина Эштона. Вы его вряд ли помните, но в 2008 году он даже сыграл свой единственный матч за сборную Англии. Также с 2000 по 2009 год Эштон играл за «Крю Александра», «Вест Хэм», и «Норвич».

Вот что он сказал о назначении Тухеля для Sky Sports:

«Честно говоря, мне не очень нравится наблюдать за игрой Томаса Тухеля. Он не играет в атаку, это будет больше оборонительный футбол.

Да, он выиграл ЛЧ с «Челси», но Лэмпард вывел команду из группы в ЛЧ, а в финале Гвардиола ошибся с составом... Я не чувствую себя довольным после этого назначения».

Вот как на высказывания Дина отреагировали фаны:

📝 «Господи. Один из лучших тактических тренеров в мировом футболе. И Дин Эштон, сыгравший одну игру за сборную, недоволен».

📝 «Он просто хотел лысого тренера».

📝 «Что вообще может знать Дин Эштон».

📝 «Англии нужен Фрэнк Лэмпард 😂».