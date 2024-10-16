Форма Месси в этом году - 🔥🔥🔥: заслуживает на еще один Золотой мяч?
Лионель Месси сегодня догнал Криштиану Роналду по числу хет-триков в составе сборных.
37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил сборной Боливии (6:0) в матче отбора ЧМ-2026. Теперь у него 10 матчей с 3+ голами в составе национальной команды.
У Месси отличная форма в 2024 году - он забивал голы почти в каждом матче, в котором принимал участие:
В этом сезоне МЛС статистика аргентинца - 17+10. Она могла быть еще лучше, если бы не травма в сентябре.
В этом году Лео не претендует за Золотой мяч, но с такой статистикой он явно мог бы конкурировать с Винисиусом, Мбаппе и другими.