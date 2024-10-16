«Бенфику» обвиняют в договорняках и могут забанить во всех турнирах. Главное

Мутные трансферы и странные матчи.

Шок-новость из Португалии: прокуратура требует отстранить «Бенфику» от участия во всех турнирах на срок от шести месяцев до трех лет.

Дело в возможных преступлениях с 2016-го по 2019-й.

Возможно, «Бенфика» и «Витория Сетубал» организовали тайную связку – с договорняками и мутными трансферами

Утверждается, что на протяжении многих лет существовала схема с «Виторией Сетубал», которая в обмен на тайное финансирование (аренда игроков или выкуп ненужных спортсменов) гарантировала, что в матчах с «Бенфикой» сделает «все возможное, чтобы не победить».

Главным обвиняемым в судебном процессе станет Луиш Филипе Виейра, который управлял клубом в течение 18 лет до своего ареста в июле 2021 года по делу о злоупотреблении доверием и мошенничестве – подозревается в создании подкупного фонда с использованием поддельных счетов-фактур.

Действующий президент Руй Кошта ни в чем не виновен и избежит уголовной ответственности. Но следствие настаивает, чтобы Кошта дал показания против бывшего босса.

Клуб уже признал факт расследования о договорных матчах.

«Бенфика» и ее юристы подробно проанализируют обвинение, о котором им сегодня сообщили, – говорится в заявлении клуба. – Подозрения связаны с действиями, предположительно приписываемыми бывшему президенту и бывшему советнику. Клуб будет без колебаний защищать себя от всех необоснованных обвинений».

Сухая статистика показывает, что «Бенфика» действительно удачно играла с «Викторией», а игроки – бесплатно переходили из клуба в клуб. Но насколько это показательно, когда гранд встречается с середняком лиги, а практика таких переходов не уникальна для Португалии? Например, за тот же период «Витория Сетубал» пять раз арендовала игроков «Порту».

В любом случае даже одного доказанного договорного матча будет достаточно, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Еще клуб проворачивал странные сделки: комиссия в 6 раз превышала реальную цену

В центре внимания – трансферы бразильцев Марсело Эрмеса из «Гремио» и Даниэля дос Аньоса из «Фламенго». Оба пришли бесплатно в 2017-м, но клуб потратил 4,2 млн евро на комиссионные. Португальские власти сомневаются в этой сумме, поскольку рыночная стоимость игроков на тот момент составляла не больше 725 тысяч евро.

Оба уже не в «Бенфике»: Эрмес играет за бразильскую «Крисиуму», а Дос Аньос опустился до «Лейрии» из второго дивизиона Португалии.

«Более реальное наказание – понижение до второго дивизиона»

Вопрос: какие реальные доказательства на руках у обвинения?

В случае доказанных фактов коррупции клубы действительно могут быть отлучены от внутренних соревнований по решению суда – на срок от шести месяцев до трех лет.

Кроме этого, регламент УЕФА предполагает бан на один сезон в еврокубках, если клуб был прямо и/или косвенно причастен к влиянию на исход матчей на национальном или международном уровне. При этом союзу достаточно решения национального суда.

Адвокат и обозреватель издания A Bola Жоао Кайадо Геррейро считает, что отстранение от всех турниров – слишком суровое наказание.

«Преступления совершают именно физические лица, а не «Бенфика», клуб выполняет важную социальную функцию, куда вовлечены тысячи людей, – позиция адвоката. – Здесь нужна осторожность при выборе санкций.

Подобное отстранение поставит крест на «Бенфике», клуб не заслуживает такого конца. Более реальное наказание – понижение до второго дивизиона, как было с «Ювентусом». Мне кажется, это более разумное требование.

Прокуратура нашла доказательства вины только двоих – и оба уже ушли из «Бенфики». Это еще одна причина для того, чтобы смягчить обвинения в адрес клуба. Если растрата действительно была, «Бенфика» – лишь жертва».

Просто для понимания масштабов: «Бенфика» 38 раз брала чемпионство, выиграла 26 Кубков Португалии и семь Кубков Португальской лиги. Все это – рекорды. Еще в активе девять Суперкубков страны.

«Бенфика» – лучший клуб Европы по прибыли от продажи футболистов.

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Фото: Gettyimages.ru /Gualter Fatia; MANUEL GEISSER/imago sportfotodienst, Filipe Amorim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press