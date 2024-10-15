«Считаю себя счастливчиком». Трогательная речь Энрике про умершую дочь

Луис Энрике поделился воспоминаниями об умершей дочери Ксане спустя пять лет после трагедии. Тренер «ПСЖ» раскрылся в документальном фильме про себя.

Самый пронзительный момент.

«Ее нет физически, но она здесь духовно». Энрике просил родителей повесить дома портреты Ксаны

Несмотря на горе, тренер думает только о хорошем. Вот полная речь. Если видео не открывается, воспользуйтесь ссылкой .

А это текстовая расшифровка:

«Задаешься вопросом, считать ли себя счастливчиком или неудачником. Я считаю себя счастливчиком. «Но твоя дочь умерла в 9 лет». Моя дочь Ксана жила с нами 9 замечательных лет. И у нас есть тысяча воспоминаний о ней. Видео, вещи... Это невероятно.

У моих родителей не было ни одного фото Ксаны, пока я однажды не пришел к ним домой. «Мам, почему нет фотографий Ксаны?» «Я не могу, не могу», – ответила она мне. «Мама, ты должна повесить фото Ксаны. Ксана жива», – сказал я.

Ее нет физически, но она здесь духовно. Каждый день мы говорим о ней, смеемся и вспоминаем. Я думаю, Ксана все еще смотрит на нас».

Ксана умерла от остеосаркомы – рака костей. С болезнью боролись пять месяцев, из-за этого Энрике ушел из сборной Испании

Кошмар начался в марте 2019-го.

9-летней Ксане Энрике диагностировали остеосаркому – рак костей. Опухоли редко появляются у детей, процент выздоровления составляет 60-70, если нет метастаз и саркома затронула только ноги или руки. О болезни стало известно в конце марта – было слишком поздно.

Луис Энрике узнал о диагнозе дочери, когда находился на Мальте, где сборной Испании предстоял матч квалификации Евро-2020. Перед этим ничего не намекало на серьезные проблемы. Вечером 25 марта ему позвонила жена Елена, и руководство Королевской футбольной федерации Испании тут же организовало для Луиса Энрике рейс в Барселону.

Луис пропустил три матча квалификации, а в июне ушел в отставку, так как из-за семейных проблем не мог думать о работе. Тогда в Испании никто не знал о болезни дочери тренера. Испанские медиа проявили удивительное единодушие: как пишет Marca, все уже знали о страшном диагнозе, но считали неэтичным распространение информации без разрешения семьи.

«Семья – это святое. Команда с вами до самого конца», – писал Серхио Рамос. Новый тренер Роберт Морено после назначения тоже не радовался: «Всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Это горькая радость».

Луис Энрике был с дочерью до конца. Он каждый день сидел в коридорах клиники, по информации Marca, на нервной почве сильно похудел.

Ксана умерла 29 августа 2019-го. О смерти сообщил сам Луис Энрике: «Наша дочь Ксана скончалась после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание. Благодарим также персонал больниц Сан-Жоан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам.

Ксана, мы будем скучать по тебе. Мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья».

Спортивный мир поддержал тренера. Луис Суарес после одного из голов «Валенсии» в сентябре 2019-го (5:2) скрестил и показал букву «Х» – почтил память Ксаны. И не просто так: его дочь Дельфина ходила в одну школу с Ксаной.

Через три года Энрике говорил: «Да, физически наша дочь не с нами, но каждый день она рядом. Мы часто ее вспоминаем. Смеемся и думаем о том, что она сделала бы в той или иной ситуации. Такова жизнь. В ней есть не только что-то прекрасное или попытки найти счастье. С такими ситуациями тоже нужно уметь справляться».

У Луиса и его жены Елены, с которой они вместе с 1996 года (с перехода Энрике в «Барселону»), остаются двое детей – старший сын Пачо (ему скоро 26) и дочь Сира (24). Ксане в этом году исполнилось бы 14.

9-летняя дочь Луиса Энрике умерла от рака. Лучо, держись

Фото: DeFodi.eu, via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press