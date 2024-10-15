🫣 Роналду сожрали в соцсетях из-за гола Польше. Почему он такой эгоист? 😕
Лига наций в разгаре, а значит звезды футбола продолжают попадать в скандальные истории как на поле, так и за его пределами. И если Килиан Мбаппе посягает на второе, то Криштиану Роналду продолжает собирать хейтеров вокруг своей профессии.
Казалось бы, как можно получить отрицательную реакцию, забив гол? Причем от своих же фанатов!
Ответ знает лишь один человек, удвоивший преимущество португальцев в матче с Польшей.
В центре поля феноменальный прорыв совершил Рафаэл Леау. Только посмотрите...
Миланский танк!
И как классно ударил!
Правда, лишь в штангу.
Но не беда, если у вас в команде есть Криштиану! Мяч ищет его, как успех!
Такой момент нападающий «Аль-Насра» упустить не может.
Только вот праздновать «рабочий» гол Роналду убежал к трибунам. Разумеется, в одиночестве. Фирменным «Сиииу».
Видео гола здесь.
И вот здесь уже соцсети не выдержали... Если сам гол собрал 16 тысяч просмотров в официальном аккаунте УЕФА, то некоторые хейт комментарии пробили миллион.
💭 «Он так побежал праздновать, будто он сделал всю тяжелую работу».
💭 «То, что он не поблагодарил Леау – прямое доказательство того, что он нарцисс».
💭 «Не трогайте его. У него есть доказательство гола!»
💭 «Позорище».
💭 «Теперь покажите 906-й гол Пеле».
💭 «И полный игнор Леау».