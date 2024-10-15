🫣 Роналду сожрали в соцсетях из-за гола Польше. Почему он такой эгоист? 😕

Лига наций в разгаре, а значит звезды футбола продолжают попадать в скандальные истории как на поле, так и за его пределами. И если Килиан Мбаппе посягает на второе, то Криштиану Роналду продолжает собирать хейтеров вокруг своей профессии.

Казалось бы, как можно получить отрицательную реакцию, забив гол? Причем от своих же фанатов !

Ответ знает лишь один человек, удвоивший преимущество португальцев в матче с Польшей.

В центре поля феноменальный прорыв совершил Рафаэл Леау. Только посмотрите...

Миланский танк!

И как классно ударил!

Правда, лишь в штангу.

Но не беда, если у вас в команде есть Криштиану! Мяч ищет его, как успех!

Такой момент нападающий «Аль-Насра» упустить не может.

Только вот праздновать «рабочий» гол Роналду убежал к трибунам. Разумеется, в одиночестве. Фирменным «Сиииу».

Видео гола здесь .

И вот здесь уже соцсети не выдержали... Если сам гол собрал 16 тысяч просмотров в официальном аккаунте УЕФА, то некоторые хейт комментарии пробили миллион.

💭 «Он так побежал праздновать, будто он сделал всю тяжелую работу».

💭 «То, что он не поблагодарил Леау – прямое доказательство того, что он нарцисс».

💭 «Не трогайте его. У него есть доказательство гола!»

💭 «Позорище».

💭 «Теперь покажите 906-й гол Пеле».

💭 «И полный игнор Леау».