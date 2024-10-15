Adidas и «Реал» убрали изображение Мбаппе с готовой рекламной компании - неожиданное решение «спалил» Джуд Беллингем🤯🧐

Аdidas в сотрудничестве с фондом «Мадрида» представил Artist Pack - новую коллекцию одежды, сочетающую в себе искусство, спорт и социальную интеграцию.

Эта инновационная линия была разработана престижным художником-граффити Zeta 1970, чьи работы были признаны Мадридским сообществом нематериальным наследием.

Artist Pack — это инициатива, целью которой является использование связи между городской культурой и футболом для продвижения социальной работы фонда «Реала» по всему миру.

Звезды «Мадрида» приняли участие в рекламной компании линейки и на этой почве уже возник скандал. Изначально на общем снимке был запечатлен Килиан Мбаппе - Джуд Беллингем уже успел выложить кадр с французом у себя в социальных сетях, но в итоге «Реал Мадрид» и Adidas решили, что Мбаппе там лишний и удалили его с группового снимка.

У такого решения может быть несколько причин: первая, скандальное обвинение Мбаппе в причастности к изнасилованию в отеле в Стокгольме. А вторая, более прозаичная - контракт Килиана с Nike - ни Adidas, ни Nike не может устраивать участие француза в проекте.

Так или иначе, внимание к новой линейке одежды «Мадрид» привлечь сумел!